WTA Rouen: Kostiuk triumfuje w ukraińskim finale. Co to oznacza dla jej dalszej kariery?

Kostiuk mistrzynią turnieju WTA Rouen

Ukrainka Marta Kostiuk pokonała rodaczkę Weronikę Podrez w emocjonującym finale turnieju tenisowego WTA 250 w Rouen. Mecz zakończył się wynikiem 6:3, 6:4 na korzyść Kostiuk, co przypieczętowało jej zwycięstwo na francuskich kortach. To znaczący sukces w karierze 23-letniej zawodniczki, która po raz drugi wzniosła puchar w imprezie tej rangi.

Poprzedni triumf Kostiuk odnotowała w 2023 roku, kiedy to okazała się najlepsza w turnieju WTA w Austin. Obecny sukces w Rouen potwierdza jej stabilną formę i aspiracje do czołówki światowego tenisa. Za przygotowanie i treningi Kostiuk odpowiada polska trenerka Sandra Zaniewska, co stanowi dodatkowy polski akcent w jej karierze. Wynik finału jednoznacznie wskazuje na dominację faworytki.

Różnice rankingowe przed ukraińskim finałem?

Marta Kostiuk, plasująca się na 28. miejscu w światowym rankingu, była zdecydowaną faworytką niedzielnego spotkania. Jej doświadczenie i wysoka pozycja w rankingu WTA sprawiały, że większość ekspertów przewidywała jej zwycięstwo. 23-letnia Kijowianka podchodziła do finału z pozycji rozstawionej zawodniczki numer jeden, co potwierdzało jej klasę. Jej forma w całym turnieju była bardzo stabilna.

Weronika Podrez, mająca zaledwie 19 lat, zajmuje 209. miejsce w rankingu WTA i musiała przebić się przez kwalifikacje do turnieju głównego. Mimo to, awans do finału był jej największym osiągnięciem w karierze, co już samo w sobie stanowiło ogromny sukces. Dla młodej Ukrainki każde kolejne zwycięstwo w Rouen było cennym doświadczeniem. Pomimo porażki, turniej w Rouen będzie dla niej długo pamiętany.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.