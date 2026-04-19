Turniej ATP w Barcelonie. Kto zaskoczył faworyta i jak zmieniły się rankingi?

Arthur Fils mistrzem turnieju ATP Barcelona

Arthur Fils, reprezentant Francji, odniósł zwycięstwo w turnieju tenisowym ATP 500 w Barcelonie. W zaciętym finale zmierzył się z Rosjaninem Andriejem Rublowem, pokonując go w dwóch setach. Mecz zakończył się wynikiem 6:2, 7:6 (7-2), co potwierdziło doskonałą formę młodego Francuza na nawierzchni ziemnej. Dla Filsa był to czwarty tytuł w karierze.

Jest to już jego trzeci triumf na kortach ziemnych, co podkreśla jego specjalizację w tej dyscyplinie. Wcześniejsze zwycięstwa na mączce odniósł w Lyonie oraz Hamburgu, co dodatkowo buduje jego reputację. Sukces w Barcelonie jest istotnym osiągnięciem w jego zawodowej karierze. Turniej ATP 500 jest prestiżowym wydarzeniem w kalendarzu tenisowym.

Jak zmieniły się rankingi ATP po turnieju?

Dzięki niedawnemu zwycięstwu, Arthur Fils zostanie najwyżej notowanym francuskim tenisistą w nadchodzącym rankingu ATP. Awansuje on z 30. na 25. miejsce, wyprzedzając tym samym Arthura Rinderknecha. Ta zmiana jest znacząca dla francuskiego tenisa i wskazuje na rosnącą siłę Filsa. Nowa pozycja umocni jego status na arenie międzynarodowej.

Mimo przegranej w finale, Andriej Rublow również zanotuje awans w rankingu ATP. Rosjanin przesunie się z 15. na 12. pozycję, co świadczy o konsekwentnym utrzymywaniu wysokiego poziomu. Wynik w Barcelonie, choć nie zwycięski, przyczynił się do poprawy jego miejsca w światowej hierarchii. Ostateczny wynik finału to Arthur Fils (Francja, 9) – Andriej Rublow (Rosja, 5) 6:2, 7:6 (7-2).

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.