Ekstraklasa siatkarek: Budowlani – DevelopRes. Łodzianki przełamały dominację mistrzyń?

Stan rywalizacji finałowej siatkówki kobiet

PGE Budowlani Łódź zwycięstwem 3:1 nad DevelopRes Rzeszów wyrównali stan finałowej rywalizacji play off na 1-1. Następne spotkanie odbędzie się w Rzeszowie 22 kwietnia o godzinie 17:30. Zespół z Podkarpacia, aktualny obrońca tytułu, rozgrywa finał po raz szósty w swojej historii. Natomiast łodzianki po raz trzeci walczą o złoty medal, nie mając jeszcze w klubowej gablocie najważniejszego trofeum.

Dla obu drużyn, wliczając rozgrywki Pucharu Polski, było to już piąte spotkanie w bieżącym sezonie. W fazie zasadniczej PGE Budowlani Łódź triumfowali 3:2 w Łodzi, a DevelopRes Rzeszów wygrał 3:1 u siebie. W półfinale Pucharu Polski lepsze okazały się łodzianki, zwyciężając 3:1. Z kolei pierwsze starcie finałowe zakończyło się zdecydowanym zwycięstwem DevelopResu 3:0, ale drugi mecz był już znacznie bardziej wyrównany.

Jak przebiegał drugi mecz finałowy Ekstraklasy siatkarek?

Pierwsza partia przebiegała pod kontrolą obrończyń mistrzowskiego tytułu z Rzeszowa, które wypracowały sobie 2-3 punktową przewagę. Łodzianki borykały się z poważnymi problemami w ataku, osiągając zaledwie 28 procent skuteczności. Ich liderki, Paulina Damaske i Maja Storck, miały trudności ze skutecznością w tej fazie meczu, notując odpowiednio 1/9 i 3/14 udanych ataków.

W drugim secie siatkarki PGE Budowlanych Łódź znacząco poprawiły swoją grę w ataku, osiągając 50 procent skuteczności. Przez długi czas żadnej z drużyn nie udało się uzyskać wyraźnej przewagi, jednak w końcówce łodzianki prowadziły 20:16. Impulsywna reakcja trenerki DevelopResu, Jeleny Blagojević, która poprosiła o przerwę i udzieliła mocnej reprymendy, podziałała pozytywnie, prowadząc do remisu 21:21. Ostatecznie więcej zimnej krwi wykazały siatkarki trenera Macieja Biernata, kończąc seta z sześcioma punktowymi blokami, podczas gdy rywalki nie zanotowały żadnego.

Trzeci i czwarty set finału Budowlani – DevelopRes

W trzeciej partii siatkarki PGE Budowlanych kontynuowały dobrą passę, szybko budując przewagę i prowadząc 10:3. Pomimo tego, przy stanie 17:8, ich gra na chwilę zacięła się, a przeciwniczki z Rzeszowa zdołały odrobić pięć punktów z rzędu, zbliżając się na dystans dwóch oczek (20:18). Łodzianki jednak nie pozwoliły na więcej, ponownie imponując skuteczną grą blokiem (6-2) i popełniając mniej błędów własnych (2-6), co pozwoliło im zamknąć set.

Czwarty set rozpoczął się od prowadzenia 6:3 dla PGE Budowlanych Łódź. Rzeszowianki ruszyły w pogoń, odrobiły straty i wyszły na prowadzenie 11:9, lecz nie zdołały go utrzymać. Zespół trenera Biernata, po udanych akcjach Pauliny Damaske i Saszy Planinśec, wypracował trzypunktową zaliczkę (18:15). Ta przewaga została szybko roztrwoniona, ale zespół z Podkarpacia, zdobywając trzy punkty z rzędu, oddał inicjatywę rywalkom, które popisały się serią 3:0 i nie oddały prowadzenia do końca seta.

Kluczowe zawodniczki meczu Budowlani Łódź – DevelopRes Rzeszów

Najwięcej punktów dla zwycięskich PGE Budowlanych Łódź zdobyły Paulina Damaske, która zanotowała 22 punkty, Maja Storck z dorobkiem 16 punktów oraz Rodica Buterez, która dołożyła 12 punktów. Ich skuteczna gra była kluczowa dla odniesienia zwycięstwa w tym ważnym spotkaniu.

W zespole DevelopResu Rzeszów najlepiej punktowały Julita Piasecka z 16 punktami, Taylor Bannister, która zdobyła 15 punktów, oraz Laura Heyrman z 11 punktami. Mimo ich indywidualnych osiągnięć, drużyna z Rzeszowa nie zdołała obronić prowadzenia w meczu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.