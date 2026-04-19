Ekstraliga żużlowa. Pres Grupa Deweloperska Toruń triumfuje, kto zawiódł Fogo Unię Leszno?

Pres Toruń pokonuje Fogo Unię Leszno

W spotkaniu Ekstraligi żużlowej, rozegranym w Toruniu, miejscowa Pres Grupa Deweloperska Toruń pokonała zespół Fogo Unia Leszno wynikiem 46:44. Było to niezwykle zacięte starcie, które trzymało kibiców w napięciu do samego końca. Ostateczne rozstrzygnięcie zapadło w ostatnich biegach, podkreślając równowagę sił obu drużyn.

Gospodarze zdołali utrzymać przewagę, choć goście z Leszna wielokrotnie niwelowali straty, udowadniając swoją wolę walki. Mecz stanowił ważny punkt w ligowej tabeli dla obu zespołów. Ostateczny wynik świadczy o wysokim poziomie sportowym prezentowanym przez zawodników.

Kto był najlepszym zawodnikiem meczu?

W drużynie Pres Grupa Deweloperska Toruń najlepiej punktował Mikkel Michelsen, zdobywca 12 punktów (2,3,1,3,3). Wspierał go Emil Sajfutdinow z 9 punktami (0,3,3,2,1), a także Robert Lambert, który dorzucił 8 punktów (3,0,0,3,2). Norick Bloedorn zdobył 7 punktów, zapewniając gospodarzom cenne wsparcie.

Po stronie Fogo Unii Leszno wyróżnił się Piotr Pawlicki, który zgromadził 11 punktów (3,2,3,1,2). Nazar Parnicki zanotował 9 punktów (3,3,0,3), a Keynan Rew dołożył 8 oczek (1,1,3,3,0). Pomimo indywidualnych osiągnięć, drużyna z Leszna nie zdołała przechylić szali zwycięstwa na swoją stronę.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.