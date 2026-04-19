Ekstraklasa siatkarek. Budowlani Łódź zaskakują DevelopRes, ale co dalej z serią finałową?

Determinacja Budowlanych kluczem do sukcesu

Łodzianki zrehabilitowały się po wyraźnej porażce w pierwszym spotkaniu finałowym w Rzeszowie, wyrównując tym samym stan rywalizacji o mistrzostwo Polski. Zespół PGE Budowlani Łódź potrzebował tego zwycięstwa dla pewności siebie, co podkreśliła rozgrywająca Alicja Grabka. Mimo wygranej, mecz nie był pozbawiony błędów i wymagał od siatkarek dużej odporności psychicznej oraz pełnego zaangażowania na boisku.

Alicja Grabka wskazała na determinację i jedność drużyny jako główne czynniki sukcesu w tym ważnym meczu. Siatkarki czuły silne wsparcie ze strony kibiców, którzy stworzyli świetną atmosferę na własnym obiekcie, co dodało im skrzydeł. To zwycięstwo udowodniło, że Budowlani są w stanie pokonać DevelopRes, nawet w obliczu początkowych trudności w serii finałowej.

"Myślę, że wygrałyśmy determinacją i tym, że jesteśmy po prostu jedną drużyną. Powiedziałyśmy sobie przed meczem, że to jest nasz dom i bardzo byśmy chciały wygrać dla kibiców, który zrobili świetną robotę. Czułyśmy wsparcie najwierniejszych fanów, mimo tej bolesnej porażki w Rzeszowie" – powiedziała Grabka i podkreśliła, że mimo zwycięstwa jej zespół nie zagrał idealnie.

"Były momenty, gdzie dużo szarpałyśmy, ale emocje było po nas bardzo widać. Najbardziej cieszę się to, że wróciłyśmy do gry, jest 1-1 i wszystko jest dalej możliwe. Myślę, że też potrzebowałyśmy tej wygranej dla naszej pewności siebie" – dodała rozgrywająca łódzkiego zespołu, który po przegranym pierwszym secie w niedzielę był górą w trzech kolejnych.

"DevelopRes gra niesamowitą siatkówkę, a my potrzebowałyśmy zwycięstwa w tej rywalizacji, żeby uwierzyć, że już wygrywałyśmy z tym zespołem i nadal możemy to robić. Myślę, że mecz mógł się podobać, było dużo emocji, kibice stworzyli świetną atmosferę, a my po prostu zagraliśmy cierpliwie, co przełożyło się na wynik" – oceniła rozgrywająca PGE Budowlanych.

Co poszło nie tak dla DevelopRes Rzeszów w Łodzi?

W ekipie obrończyń tytułu z Rzeszowa panowały nienajlepsze nastroje po przegranym meczu, mimo że po pierwszym secie wydawało się, iż DevelopRes jest na dobrej drodze do wygranej. Trenerka Rzeszowianek, Jelena Blagojević, zauważyła, że początkowe zwycięstwo w secie wynikało głównie z błędów przeciwniczek, a nie z doskonałej gry jej zespołu. Siatkarki DevelopResu zmagały się z brakiem cierpliwości w kluczowych momentach meczu, co utrudniało im budowanie przewagi.

Blagojević podkreśliła, że jej drużyna zagrała słabo w wielu elementach, co uniemożliwiło im skuteczne przeciwstawienie się ryzykującej grze Budowlanych. Zespół DevelopRes przyjechał do Łodzi z zamiarem zwycięstwa i objęcia prowadzenia 2-0 w serii, jednak celu nie udało się zrealizować, co było dużym rozczarowaniem. Siatkarki Budowlanych ryzykowały praktycznie we wszystkich akcjach, co ostatecznie przyniosło im triumf i wyrównanie w walce o mistrzostwo.

"Myślę, że tego pierwszego seta wygrałyśmy bardziej przez błędy Budowlanych, bo później też w sporej liczbie elementów zagrałyśmy słabo. Nie byłyśmy cierpliwe w tych momentach gry na wysokiej piłce, gdzie rywalki nas bardzo dużo blokowały czy podbijały. Siatkarki Budowlanych ryzykowało we wszystkim i to się im udawało, a w konsekwencji dało wygraną. Przyjechaliśmy do Łodzi, że powalczyć o zwycięstwo i prowadzić w serii 2-0, ale się nie udało" - podkreśliła trenerka Rzeszowianek Jelena Blagojević.

Kolejne, trzecie spotkanie finałowe w ramach Ekstraklasy siatkarek zaplanowano na środę w Rzeszowie. Mecz odbędzie się o godzinie 17:30, a stawką będzie objęcie prowadzenia w serii do trzech zwycięstw. Starcie to będzie kluczowe dla dalszych losów rywalizacji o złoto i może zaważyć na ostatecznym wyniku mistrzostw Polski.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.