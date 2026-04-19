Arka Gdynia – Jagiellonia Białystok w Ekstraklasie. Kto zaskoczył w pierwszej połowie?

Bramki Jesusa Imaza w meczu Arka Jagiellonia

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Arką Gdynia a Jagiellonią Białystok rozpoczęło się od mocnego uderzenia przyjezdnych. Już w 9. minucie gry Jesus Imaz skutecznie wpisał się na listę strzelców, dając swojemu zespołowi prowadzenie. To wczesne trafienie z pewnością ustawiło dalszy przebieg pierwszej części meczu, zmuszając gospodarzy do szybkiego reagowania i poszukiwania wyrównującej bramki.

Dominacja Jagiellonii Białystok była widoczna również w dalszej fazie gry przed przerwą. W 38. minucie Jesus Imaz ponownie pokonał bramkarza Arki, podwyższając wynik na 2:0. Drugie trafienie hiszpańskiego napastnika podkreśliło przewagę gości i znacząco poprawiło ich komfort psychiczny na kilkanaście minut przed końcem pierwszej połowy tego ligowego starcia.

Decyzje sędziego i żółte kartki?

W trakcie dynamicznej pierwszej połowy arbiter musiał kilkukrotnie interweniować, pokazując zawodnikom żółte kartki. W zespole Arki Gdynia upomniany został Dawid Gojny za nieprzepisowe zagranie. Z kolei w Jagiellonii Białystok kartonikami ukarani zostali Taras Romanczuk oraz Yuki Kobayashi, co świadczyło o zaciętości i intensywności spotkania.

Kontrowersyjne sytuacje i ostre starcia były nieodłącznym elementem tego fragmentu meczu. Sędzia główny Wojciech Myć z Lublina musiał dbać o porządek na boisku, a jego decyzje wpływały na atmosferę. Na przerwę obie drużyny udały się przy prowadzeniu gości 2:0, co zapowiadało jeszcze większe emocje w drugiej odsłonie spotkania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.