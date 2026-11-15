Pewne zwycięstwo Zvereva w ATP Finals. Kto dołączył do triumfatorów

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-15 23:14

Lider światowego rankingu Alexander Zverev udanie zainaugurował prestiżowy turniej ATP Finals w Turynie, pokonując bez straty seta debiutującego w imprezie Rafaela Jodara. W tej samej grupie pierwsze zwycięstwo odniósł również Amerykanin Ben Shelton po zaciętym, trzysetowym pojedynku.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tenisista w czarnym stroju wykonuje uderzenie rakietą w stronę żółtej piłki na niebieskim korcie tenisowym.

Udany start lidera rankingu

Turniej ATP Finals, gromadzący ośmiu najlepszych tenisistów obecnego sezonu, rozpoczął się w Turynie od pewnego triumfu faworyta. Niemiec Alexander Zverev pokonał rozstawionego z numerem ósmym Hiszpana Rafaela Jodara 6:4, 6:4. Dla 20-letniego zawodnika z Półwyspu Iberyjskiego był to absolutny debiut w tej niezwykle elitarnej imprezie zamykającej tenisowy rok.

Pojedynek w turyńskiej hali był dopiero drugą bezpośrednią konfrontacją obu graczy na zawodowych kortach. Młody hiszpański tenisista doznał w niej drugiej porażki z doświadczonym liderem zestawienia. W drugim niedzielnym meczu grupy Johna McEnroe Amerykanin Ben Shelton, grający z numerem trzecim, pokonał francuskiego zawodnika Arthura Filsa (numer 6) wynikiem 6:2, 3:6, 6:3.

Kto zagra w grupie Lendla?

Zmagania w mistrzostwach kończących sezon podzielone są na dwie fazy, z których pierwszą jest rywalizacja w czteroosobowych zestawieniach. Do drugiej grupy, nazwanej na cześć słynnego Ivana Lendla, trafiło czterech niezwykle utytułowanych zawodników. Wśród nich najwyżej notowany jest reprezentant Hiszpanii Carlos Alcaraz, który przystępuje do rywalizacji z numerem drugim.

Stawkę w tej części drabinki uzupełniają znakomici rywale reprezentujący różne style gry na korcie. O awans powalczą również Rosjanin Daniił Miedwiediew (nr 4), Włoch Flavio Cobolli (nr 5) oraz Amerykanin Frances Tiafoe (nr 7). Pierwsi tenisiści z tej grupy rozpoczną zmagania w tegorocznej edycji turnieju w poniedziałek.

 

ROLKI