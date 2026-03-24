Wojciech Fibak zaskakuje w sprawie trenera Igi Świątek. Te słowa o Belgu dają do myślenia

Po słabym występie w Miami Iga Świątek postanowiła zakończyć współpracę z Wimem Fissettem. Środowisko tenisowe bacznie przygląda się roszadom w sztabie byłej liderki rankingu WTA. Według Wojciecha Fibaka polska gwiazda wcale nie musi spieszyć się z poszukiwaniem nowego trenera!

Wojciech Fibak o przyszłości Igi Świątek. Zaskakująca opinia o nowym trenerze

Odejście Igi Świątek od Wima Fissette'a było zwiastowane przez serię gorszych wyników. Ostatecznym impulsem okazała się porażka w Miami, gdzie 24-latka odpadła już w pierwszym meczu z Magdą Linette – po raz pierwszy ponosząc taką klęskę od 2021 roku. Choć zmagania na Florydzie wciąż trwają, Raszynianka oficjalnie ogłosiła rozstanie z belgijskim szkoleniowcem. Świątek zapowiedziała, że daje sobie czas na znalezienie odpowiedniej osoby, co spotkało się z ogromną aprobatą Wojciecha Fibaka.

"Przecież Iga dokładnie wie, jak wygrać mecze z Jeleną Rybakiną, Aryną Sabalenką, Eliną Switoliną, Jessicą Pegulą czy jakąkolwiek inną rywalką. Sztab, z którym współpracuje ma doskonały. Na razie może się obyć bez trenera stricte tenisowego"

– stwierdził legendarny tenisista w rozmowie z PAP, podkreślając że Świątek nie musi działać pod presją czasu. Przy okazji 73-latek surowo ocenił dotychczasową pracę Fissette'a z najlepszą polską zawodniczką.

"Fisette nie zmienił niczego. On pilnował swojej posady. Wiedział, że jeśli wprowadzi zmiany, a nie pójdą za tym korzystne wyniki, to skończy się jego współpraca ze Świątek. Skończyła się teraz, ale ta decyzja od dłuższego czasu „wisiała w powietrzu”. Już po występach na Bliskim Wschodzie możne było się spodziewać rozstania. Po Indian Wells jeszcze bardziej. No a po Miami nie było wyjścia"

– skomentował Fibak, zaznaczając że nawet triumf w Wimbledonie nie był wielką zasługą Belga, a jego statystyki jako trenera Świątek wyglądają lepiej na papierze niż w rzeczywistości. Zgadzacie się ze zdaniem słynnego polskiego tenisisty?