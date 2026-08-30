Włókniarz Częstochowa pokonany. Znamy wynik pierwszego meczu

GKM Grudziądz wygrywa w Częstochowie

Pierwsze spotkanie o pozycje 5-6 zakończyło się wyraźnym zwycięstwem gości. Bayersystem GKM Grudziądz pokonał Krono-Plast Włókniarz Częstochowa 53:37. Zmagania te przyciągnęły na trybuny około sześciu tysięcy kibiców.

Najlepiej punktującym zawodnikiem gospodarzy był Jakub Miśkowiak, który zdobył 14 punktów. Rewanżowy mecz zaplanowano na 4 września w Grudziądzu, gdzie rozstrzygnie się ostateczna rywalizacja o piątą lokatę.

Kto pojechał najszybciej?

Wśród zawodników z Grudziądza liderami byli Wadim Tarasienko oraz Michael Jepsen Jensen. Obaj zgromadzili po 13 punktów w całym spotkaniu. Znaczący wkład w zwycięstwo miał także Maksym Drabik, dorzucając 10 oczek do wyniku zespołu.

Wyróżniającym się momentem zawodów był wyścig 15. Najlepszy czas dnia, wynoszący 64,20 s, uzyskał w nim Wadim Tarasienko. Sędzią tego pojedynku był Arkadiusz Kalwasiński z Torunia.