Wisła Płock rozpoczęła przygotowania do sezonu Ekstraklasy. Kto nie pojawił się na pierwszych badaniach

Wisła Płock rozpoczęła przygotowania do sezonu Ekstraklasy

W piątek drużyna Wisły Płock oficjalnie rozpoczęła przygotowania do sezonu 2026/27 piłkarskiej ekstraklasy. Przez pierwsze dwa dni zgrupowania sztab szkoleniowy zaplanował szczegółowe testy medyczne dla graczy. Łącznie 27 zawodników kadry przejdzie badania wydolnościowe pod uważnym nadzorem nowego trenera zespołu, Adama Majewskiego. Piłkarze muszą odpowiednio przygotować organizmy do trudów zbliżających się wielkimi krokami rozgrywek ligowych. Pierwsze zajęcia na murawie odbędą się natomiast po testach, dokładnie 22 czerwca.

Na pierwszych badaniach zabrakło kilku istotnych graczy z różnych obiektywnych powodów. Dion Gallapeni otrzymał przedłużony urlop po niedawnym zgrupowaniu reprezentacji narodowej Kosowa. Tymczasem Kyriakos Savvidis oraz Bartosz Borowski wciąż kończą niezbędną rehabilitację po wcześniejszych urazach. Z kolei w przypadku wahadłowych, Quentina Lecoeuche'a i Žana Rogelja, obecnie toczą się kluczowe rozmowy dotyczące ich przyszłości. W grupie obecnych znaleźli się za to wracający z wypożyczeń Szymon Wadas, Przemysław Misiak i Gleb Kuczko oraz pozyskany Michał Król.

Jakie mecze sparingowe rozegrają popularni Nafciarze?

Do 5 lipca drużyna Wisły Płock będzie trenować na swoich własnych obiektach sportowych. Sztab szkoleniowy zaplanował na ten wprowadzający okres dwa ważne spotkania kontrolne z krajowymi rywalami. Najpierw 27 czerwca zespół rozegra sparing z Pogonią Grodzisk Mazowiecki na własnym terenie. W następny weekend przeciwnikiem płocczan będzie natomiast stołeczna Polonia Warszawa. Oba te wczesne mecze sparingowe odbędą się na bocznym boisku ORLEN Stadionu.

Główna część przygotowań rozpocznie się 6 lipca, gdy zespół wyruszy na obóz szkoleniowy do Opalenicy. Tam drużyna zmierzy się z dwoma przedstawicielami czeskiej ekstraklasy, grając z Sigmą Ołomuniec oraz Bohemiansem Praga. Po powrocie do Płocka 17 lipca piłkarzy czeka ostateczna próba generalna przed ligą, w której zmierzą się z ŁKS Łódź. Pierwszy oficjalny mecz o punkty Nafciarze rozegrają na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Zmagania w nowym sezonie rozpoczną się w niedzielę 26 lipca o godzinie 14.45.