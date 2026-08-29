Wisła Kraków pokonuje Wieczystą w Ekstraklasie. Kto został bohaterem derbów?

Derbowe zwycięstwo na stadionie Wisły Kraków

Pierwsza połowa derbowego spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. Gospodarze przejęli inicjatywę na początku drugiej części gry, co szybko przyniosło wymierne efekty. W pięćdziesiątej czwartej minucie wynik meczu otworzył Jordi Sanchez. Zawodnik ten pokonał bramkarza gości po precyzyjnie skonstruowanej akcji ofensywnej całego zespołu. Obie drużyny zaciekle walczyły o dominację w środkowej strefie boiska.

Zespół Wieczystej próbował odrobić straty, ale defensywa gospodarzy grała niezwykle skutecznie. Trenerzy obu ekip dokonali wielu roszad taktycznych, wprowadzając świeżych zawodników z ławki rezerwowych. W osiemdziesiątej minucie triumf zespołu przypieczętował rezerwowy Jeremy Guillemenot. Napastnik ten zaledwie siedem minut po wejściu na boisko ustalił końcowy rezultat rywalizacji. Spotkanie do samego końca obfitowało w twardą, fizyczną walkę.

Ogromna frekwencja podczas hitu Ekstraklasy

Mecz pomiędzy lokalnymi rywalami przyciągnął na trybuny imponującą liczbę kibiców. Według oficjalnych statystyk starcie obejrzało z trybun trzydzieści trzy tysiące widzów. Arbitrem głównym tego emocjonującego widowiska był sędzia Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. W trakcie rywalizacji sędzia pokazał dwie żółte kartki, którymi ukarani zostali Marko Bozić oraz Kacper Duda z drużyny gospodarzy. Zawodnicy Wieczystej zakończyli zawody bez żadnych indywidualnych upomnień.

Szkoleniowiec gospodarzy desygnował do gry optymalne zestawienie personalne na to prestiżowe spotkanie. W bramce Białej Gwiazdy od pierwszej minuty wystąpił Marcel Łubik, z kolei dostępu do bramki gości skutecznie bronił utalentowany golkiper Nikola Cavlina. Mimo obecności w składzie Wieczystej takich doświadczonych graczy jak Efthymis Koulouris czy Lucas Piazon, goście nie zdołali zdobyć honorowego trafienia. Derbowa konfrontacja ostatecznie zakończyła się zasłużonym triumfem i radością gospodarzy.