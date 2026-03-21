Wimbledon wprowadza wideoweryfikację. Jakie decyzje sędziego będzie można podważyć?

Nowe zasady wideoweryfikacji w Wimbledonie

Wprowadzona w tym roku wideoweryfikacja stanowi istotną zmianę w rozgrywkach wielkoszlemowego Wimbledonu, oferując zawodnikom możliwość kwestionowania decyzji sędziego głównego. Nowy system nie obejmie jednak elektronicznego systemu wywoływania autów (ELC), który został wprowadzony w turnieju już w ubiegłym roku. Zawodnicy będą mogli natomiast sprawdzać inne, ważne dla przebiegu gry, sytuacje.

Dzięki wideoweryfikacji będzie można ustalić, czy piłka odbiła się dwukrotnie od kortu, co skutkowałoby utratą punktu. Technologia posłuży również do weryfikacji przypadków, w których piłka mogła dotknąć rakiety lub ciała zawodnika. To ma zapewnić większą dokładność rozstrzygnięć na korcie i zwiększyć komfort graczy podczas kluczowych wymian.

"Zawodnicy będą mogli weryfikować konkretne decyzje sędziego głównego, zarówno w przypadku akcji kończącej punkt, gdy zawodnik natychmiast przerywa grę, jak i bezpośrednio po zakończeniu dłuższej wymiany, gdy gracze uważają, że rywal utrudniał im grę w jej trakcie" – poinformował All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) w oświadczeniu.

Kiedy wideoweryfikacja będzie dostępna na kortach?

Tenisiści i tenisistki będą mieli do dyspozycji nieograniczoną liczbę wideoweryfikacji, co ma zapewnić pełną swobodę w korzystaniu z nowej technologii. System będzie dostępny na sześciu kortach podczas trwania turnieju, dając graczom wiele okazji do sprawdzania budzących wątpliwości sytuacji. To znaczące rozszerzenie możliwości weryfikacyjnych w stosunku do poprzednich edycji.

Technologia wideoweryfikacji zostanie udostępniona na korcie centralnym oraz na korcie pierwszym przez cały okres trwania Wimbledonu. Na pozostałych kortach pokazowych system będzie funkcjonował do momentu zakończenia wszystkich meczów singlowych. Tegoroczna edycja turnieju rozpocznie się 29 czerwca, a tytułów bronią Iga Świątek w rywalizacji kobiet oraz Jannik Sinner wśród mężczyzn.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.