Usiłowanie zabójstwa w Szczecinie. Sprawcę zatrzymał policjant po służbie

Dramatyczna interwencja policjanta w czasie wolnego. Zauważył atak na kobietę

Do zdarzenia doszło w ostatnich dniach na terenie Szczecina, gdzie młodszy aspirant Karol Szkudlarek spędzał prywatny czas z najbliższymi. W pewnym momencie jego córka zauważyła po drugiej stronie ulicy bardzo niepokojącą scenę. Mężczyzna w brutalny sposób atakował kobietę. Funkcjonariusz nie wahał się ani chwili i natychmiast ruszył z pomocą, krzycząc do napastnika, by przerwał atak i odsuwając go od bezbronnej ofiary. Ta szybka i odważna reakcja zapoczątkowała serię zdarzeń, które najprawdopodobniej uratowały życie kobiety.

Pierwsza pomoc dla rannej kobiety i pościg za napastnikiem

Po odciągnięciu agresora policjant zdał sobie sprawę, jak poważna jest sytuacja. Zaatakowana kobieta miała widoczne, krwawiące rany, które zagrażały jej życiu. Dzięki swojemu przeszkoleniu aspirant Szkudlarek od razu przystąpił do udzielania pierwszej pomocy, tamując krwotok. W tym czasie jego żona przejęła opiekę nad ranną, co pozwoliło funkcjonariuszowi wezwać wsparcie kolegów będących na służbie. Chwilę później, gdy sprawca zaczął uciekać, policjant bez namysłu podjął za nim pościg. Po krótkim czasie udało mu się skutecznie dokonać ujęcia sprawcy napaści w Szczecinie i przekazać go przybyłemu na miejsce patrolowi.

Zarzuty usiłowania zabójstwa i 3-miesięczny areszt dla 33-latka

Zatrzymanym okazał się 33-letni mieszkaniec Szczecina. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości co do charakteru jego czynu. Prokurator postawił mu zarzuty usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Na wspólny wniosek policji i prokuratury, sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. W efekcie 33-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie, gdzie będzie oczekiwał na dalszy przebieg postępowania karnego.

Źródło: Policja.pl