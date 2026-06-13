Liga Narodów siatkarzy. Ukraina pokonuje Kubę i pnie się w tabeli

Ukraina dołącza do liderów w Lidze Narodów

Siatkarze Ukrainy odnieśli cenne zwycięstwo w chińskim Linyi. Ukraińcy pokonali Kubę bez straty seta, triumfując 3:0. Ten wynik pozwolił im zrównać się punktami z zespołami z czołówki: Stanami Zjednoczonymi, Brazylią oraz Serbią. Wszystkie te cztery drużyny zgromadziły dotąd po sześć punktów w tabeli Ligi Narodów.

Warto jednak zaznaczyć, że ukraińscy siatkarze rozegrali o jedno spotkanie więcej niż ich rywale z czołówki. W tym samym czasie reprezentacja Polski musiała uznać wyższość Japonii. Biało-czerwoni ulegli rywalom z Azji 2:3, co zepchnęło polską kadrę na siódmą pozycję w aktualnym zestawieniu.

Kiedy kolejny mecz Polaków?

Harmonogram przewiduje, że w sobotę podopieczni polskiego sztabu szkoleniowego będą mieli czas na odpoczynek. Zmagania w pierwszym turnieju cyklu zakończą w niedzielę, kiedy to zmierzą się z reprezentacją Ukrainy. Będzie to kluczowe spotkanie przed kolejnymi etapami rywalizacji.

Tegoroczna Liga Narodów to seria trzech turniejów interkontynentalnych dla każdej z ekip. Kolejne zmagania z udziałem biało-czerwonych odbędą się w Gliwicach od 24 do 28 czerwca, a następnie rywalizacja przeniesie się do amerykańskiego Chicago w dniach 15-19 lipca. Czołowa ósemka pierwszej fazy awansuje do finałowych zawodów, które zostaną rozegrane w chińskim Ningbo.