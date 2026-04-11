Widzew Łódź zwycięża w Ekstraklasie. Jaką cenę zapłacił rywal?

Sebastian Bergier bohaterem Widzewa

W meczu Ekstraklasy piłkarskiej Widzew Łódź pokonał Bruk-Bet Termalicę Nieciecza wynikiem 1:0. Spotkanie, rozegrane na stadionie w Łodzi, było bardzo zacięte, a jego losy ważyły się niemal do samego końca. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, co zapowiadało emocjonującą drugą część gry. Obie drużyny prezentowały solidną obronę i starały się stworzyć jak najwięcej okazji.

Decydująca bramka padła w 89. minucie spotkania, a jej autorem był Sebastian Bergier. Napastnik Widzewa Łódź wykorzystał swoją szansę, celnie uderzając piłkę głową. To trafienie zapewniło gospodarzom cenne trzy punkty, a trybuny stadionu, na których zasiadło aż 17 841 widzów, eksplodowały radością. Wynik 1:0 odzwierciedlał trud i wysiłek, jaki zawodnicy włożyli w ten mecz.

Obsada sędziowska i ważne kary

Sędzią głównym tego emocjonującego pojedynku był Daniel Stefański z Bydgoszczy. Arbiter miał ręce pełne roboty, czego dowodem są liczne kartki pokazane zawodnikom obu drużyn. W szeregach Widzewa Łódź żółte kartki otrzymali Fran Alvarez, Przemysław Wiśniewski oraz Andi Zeqiri. Pokazuje to, jak intensywna i fizyczna była walka o każdą piłkę na murawie.

Gorzej w tym aspekcie wypadła drużyna gości. Dwóch graczy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, Arkadiusz Kasperkiewicz i Artem Putiwcew, zostało ukaranych żółtymi kartkami. Co więcej, w 68. minucie Arkadiusz Kasperkiewicz otrzymał drugie ostrzeżenie, co skutkowało czerwoną kartką i koniecznością opuszczenia boiska. Gra w osłabieniu znacząco wpłynęła na możliwości Bruk-Betu w końcówce spotkania.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.