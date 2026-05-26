Jan Urban ogłasza plany kadry na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wiadomo, co z Robertem Lewandowskim

Plany na czerwcowe zgrupowanie uległy zmianie po przegranym barażu ze Szwecją. Jan Urban przyznał, że zamiast pierwotnych założeń, kadra rozegra dwa mecze kontrolne. Sztab zamierza przetestować nowe twarze, jednak z zachowaniem umiaru. Zbyt duża liczba debiutantów zagrażałaby zgraniu oraz płynności gry całej drużyny. Szkoleniowiec podkreśla chęć dalszego budowania zespołu, dlatego szansę otrzymają także ci, którzy podczas eliminacji pełnili głównie rolę rezerwowych. Z uwagi na bardzo krótki odstęp czasu między zaplanowanymi spotkaniami, częste rotacje w składzie są całkowicie naturalnym krokiem i z pewnością zostaną zastosowane.

Krótki odstęp między meczami wyklucza grę jednego piłkarza w pełnym wymiarze w obu spotkaniach. Jan Urban przypuszcza, że w sparingach dojdzie do ośmiu, a przy zgodzie rywali nawet jedenastu zmian. Zawodnicy są już po sezonie klubowym. Niektórzy przed starciem z Ukrainą (31 maja) będą mieć aż dwa tygodnie przerwy. Selekcjoner podkreśla, że oznacza to ściąganie niektórych graczy wprost z wakacyjnego wypoczynku. Sztab szkoleniowy musi więc podejmować wszelkie decyzje personalne z najwyższą możliwą ostrożnością.

Robert Lewandowski w meczu z Ukrainą? Jan Urban zabrał głos

Robert Lewandowski podczas fety mistrzowskiej Barcelony zapowiedział obecność na kadrze. Jan Urban wątpi, by kapitan przyjechał tam tylko w roli obserwatora. Znając napastnika, na pewno zgłosi on chęć gry w obu sparingowych starciach. Selekcjoner przyznaje, że sposób rozwiązania tej kwestii dopiero się okaże.

Podczas gali PKO BP Ekstraklasy trener ocenił zakończony sezon jako niezwykle atrakcyjny dla kibiców. Większość drużyn do końca walczyła o puchary lub utrzymanie w lidze. Szkoleniowiec zauważył, że niezwykle wyrównany poziom przełożył się na ogromne zainteresowanie oraz mnóstwo zaskakujących wyników. Jakość samych spotkań może podlegać dyskusji, ale rozgrywki były intrygujące. Weryfikacją rzeczywistej siły polskich zespołów staną się jednak europejskie puchary. Dobre występy na arenie międzynarodowej są niezwykle ważne. Krajowy futbol od dawna czeka na sukcesy w zmaganiach wyższej rangi niż tylko Liga Konferencji.