Widzew Łódź wygrywa ostatni sparing. Kto pokazał najlepszą formę przed ligą?

Kto zdobył bramki w niedzielnym meczu?

W rozegranym w niedzielę w Łodzi spotkaniu sparingowym gospodarze odnieśli dwubramkowe zwycięstwo nad pierwszoligową Puszczą Niepołomice. Wynik otworzył w 35. minucie Mariusz Fornalczyk, dla którego było to już trzecie trafienie w letnim okresie przygotowawczym. Ostateczny rezultat ustalił w 72. minucie Omar Kocar, niefortunnie kierując piłkę do własnej siatki. Dzięki temu zespół z ekstraklasy pomyślnie zakończył etap prób przed startem rozgrywek.

Trener Aleksandar Vuković desygnował do gry w próbie generalnej teoretycznie najsilniejsze zestawienie zawodników. W wyjściowym składzie pojawili się reprezentanci Polski, tacy jak Bartłomiej Drągowski, Przemysław Wiśniewski oraz Karol Świderski. Na murawie pojawił się również powracający po kontuzji Norweg Christopher Cheng. Z powodu nieszczęśliwego urazu w piętnastej minucie plac gry musiał opuścić Hiszpan Carlos Isaac.

Jakie były wcześniejsze wyniki łodzian?

Niedzielny format meczu został celowo wydłużony przez sztaby szkoleniowe, ponieważ po upływie regulaminowego czasu rozegrano dodatkowe trzydzieści minut. W trzeciej części spotkania wystąpił Mario Garcia oraz Steve Kapuadi, który wrócił do klubu po mistrzostwach świata z Demokratyczną Republiką Konga. Dla obu drużyn ten przedłużony test miał ogromne znaczenie kondycyjne. Był to piąty sprawdzian łódzkiej ekipy w trakcie letniego okresu przygotowawczego.

Wcześniejsze etapy budowania formy przez podopiecznych trenera Vukovicia wyglądały niezwykle obiecująco dla lokalnych kibiców. Zespół jeszcze przed obozem zagranicznym pewnie pokonał Stal Rzeszów 4:0. Na austriackim zgrupowaniu w Bad Erlach padł bezbramkowy remis z wicemistrzem Słowacji, a następnie wygrano z Besiktasem Stambuł 2:0 oraz FC Marchfeld Donauauen 4:3. Pierwsze domowe starcie nowego sezonu ekstraklasy z Motorem Lublin odbędzie się w niedzielę 26 lipca.