Widzew Łódź remisuje z Wisłą Kraków. Zaskakujący przebieg meczu

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-16 23:16

Spotkanie Widzew Łódź – Wisła Kraków w ramach piłkarskiej Ekstraklasy zakończyło się bezbramkowym remisem. Choć obie drużyny miały swoje szanse, wynik pozostał nierozstrzygnięty. Kluczowym momentem okazał się rzut karny, którego nie wykorzystał zawodnik gości.

Piłka wpadająca do siatki obok leżącego bramkarza podczas meczu. O remisie Widzewa z Wisłą przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Piłkarz zdobywa bramkę, podczas gdy bramkarz leży na trawie i patrzy na piłkę wpadającą do siatki.

Emocje i niewykorzystany karny

Mecz pomiędzy drużynami Widzew Łódź a Wisła Kraków zakończył się wynikiem 0:0. Spotkanie, które przyciągnęło na trybuny 17 492 widzów, obfitowało w napięcie, ale brakowało w nim celnych strzałów. Sędzią głównym zawodów był Marcin Szczerbowicz z Olsztyna.

Najważniejszym momentem meczu była 66. minuta. Wtedy to Angel Rodado z Wisły Kraków stanął przed szansą zdobycia gola z rzutu karnego. Niestety dla drużyny gości, hiszpański napastnik trafił jedynie w poprzeczkę, marnując doskonałą okazję na objęcie prowadzenia.

Żółte kartki i składy drużyn

W trakcie meczu sędzia pokazał cztery żółte kartki. Wszystkie upomnienia otrzymali zawodnicy Widzewa Łódź. Ukarani zostali: Giannis Papanikolaou, Mariusz Fornalczyk, Lindon Selahi oraz Juljan Shehu. Świadczy to o ostrej grze w obronie łódzkiego zespołu.

Widzew wystąpił w składzie: Drągowski - Gazibegović, Wiśniewski, Visus, Kapuadi - Biuk, Alvarez (46. Selahi), Papanikolaou (46. Shehu), Silva (67. Kornvig), Fornalczyk (67. Males) - Świderski (76. Vermesan). Wisła Kraków zagrała zestawieniem: Łubik - Giger, Uryga, Grujcic, Krzyżanowski - Duarte, Duda, Ertlthaler, Igbekeme (72. Carbo), Lelieveld (72. Youan) - Rodado.

ROLKI