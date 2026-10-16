Widzew Łódź remisuje z Wisłą Kraków. Zaskakujący przebieg meczu

Emocje i niewykorzystany karny

Mecz pomiędzy drużynami Widzew Łódź a Wisła Kraków zakończył się wynikiem 0:0. Spotkanie, które przyciągnęło na trybuny 17 492 widzów, obfitowało w napięcie, ale brakowało w nim celnych strzałów. Sędzią głównym zawodów był Marcin Szczerbowicz z Olsztyna.

Najważniejszym momentem meczu była 66. minuta. Wtedy to Angel Rodado z Wisły Kraków stanął przed szansą zdobycia gola z rzutu karnego. Niestety dla drużyny gości, hiszpański napastnik trafił jedynie w poprzeczkę, marnując doskonałą okazję na objęcie prowadzenia.

Żółte kartki i składy drużyn

W trakcie meczu sędzia pokazał cztery żółte kartki. Wszystkie upomnienia otrzymali zawodnicy Widzewa Łódź. Ukarani zostali: Giannis Papanikolaou, Mariusz Fornalczyk, Lindon Selahi oraz Juljan Shehu. Świadczy to o ostrej grze w obronie łódzkiego zespołu.

Widzew wystąpił w składzie: Drągowski - Gazibegović, Wiśniewski, Visus, Kapuadi - Biuk, Alvarez (46. Selahi), Papanikolaou (46. Shehu), Silva (67. Kornvig), Fornalczyk (67. Males) - Świderski (76. Vermesan). Wisła Kraków zagrała zestawieniem: Łubik - Giger, Uryga, Grujcic, Krzyżanowski - Duarte, Duda, Ertlthaler, Igbekeme (72. Carbo), Lelieveld (72. Youan) - Rodado.