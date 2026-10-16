Ekstraklasa koszykarzy. Kto wygrał w dramatycznej końcówce?

Ekstraklasa koszykarzy to gwarancja emocji

Mecz rozegrany pomiędzy zespołami Legia Warszawa i Anwil Włocławek przyniósł kibicom ogromną dawkę sportowej rywalizacji. Spotkanie zakończyło się minimalnym zwycięstwem gospodarzy, którzy pokonali rywali wynikiem 73:72. Ostateczny triumf stołecznej drużyny został przypieczętowany w wyrównanej drugiej połowie. Pierwsze dwie kwarty układały się wyraźnie na korzyść gospodarzy, którzy wygrali je odpowiednio 19:14 oraz 27:23. Oba zespoły pokazały ogromne zaangażowanie i wolę walki na parkiecie.

Zwycięska drużyna mogła w tym spotkaniu polegać na świetnej dyspozycji swoich liderów. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył znakomicie rzucający Devon Daniels. Zawodnik ten zapisał na swoim koncie aż 22 punkty, stanowiąc trzon ofensywy. Mocnym wsparciem okazał się również Zachary Freemantle, który dołożył 16 punktów. Kolejne znaczące zdobycze zanotowali Gyorgy Goloman z wynikiem 11 oraz Kristers Zoriks, który zdobył 9 punktów.

Kto zdobywał punkty dla gości?

Ekipa z Kujaw próbowała zniwelować straty z pierwszej połowy w trzeciej i czwartej kwarcie. Goście wygrali trzecią odsłonę 12:11, a ostatnią część emocjonującego meczu 23:16. Mimo ambitnej i niezwykle zaciętej pogoni w końcowych minutach, zabrakło im zaledwie jednego punktu do remisu. Włocławianie pokazali wielki charakter, ale ostatecznie musieli uznać wyższość stołecznych rywali. Z pewnością to spotkanie będzie długo analizowane przez sztab szkoleniowy zespołu.

W szeregach drużyny przyjezdnej najlepiej punktującym zawodnikiem okazał się Sam Hines jr, który zapisał w statystykach 18 punktów. Tuż za nim uplasował się Manu Lecomte z niezwykle solidnym dorobkiem 17 punktów. Wysoką skutecznością pod koszem wykazali się także Szymon Wójcik i Hans Vanwijn. Zdobyli oni odpowiednio 13 oraz 12 punktów dla swojej drużyny. Pozostali gracze gości, w tym Dawid Słupiński i Lennard Freeman, zanotowali nieco skromniejsze zdobycze punktowe.