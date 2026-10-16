PGE Projekt Warszawa pokonuje Energa Indykpol AZS Olsztyn. Zobacz, kto wygrał w emocjonującym meczu

Emocjonujący mecz w Warszawie

Spotkanie pomiędzy PGE Projekt Warszawa a Energa Indykpol AZS Olsztyn dostarczyło kibicom wielu sportowych emocji. Gospodarze wygrali to starcie wynikiem 3:1, choć pierwszy set zakończył się nieznaczną porażką warszawian 27:29. Kolejne odsłony meczu to już wyraźna dominacja drużyny ze stolicy.

W barwach PGE Projekt Warszawa na parkiecie pojawili się m.in. Bartosz Bednorz, Jan Firlej oraz Yuri Romano. W kolejnych setach warszawianie wygrali 25:23, 25:17 i 25:16, pokazując swoją siłę w ataku i skuteczną obronę, na której straży stał libero Damian Wojtaszek.

Składy obu drużyn

Dla ekipy PGE Projekt Warszawa zagrali również Bartłomiej Lemański, Jurij Semeniuk i Kevin Tillie, a na zmiany wchodzili Bartosz Gomułka, Karol Kłos, Brandon Koppers i Michał Kozłowski. Zmiennicy zdołali utrzymać wysoki poziom gry zespołu z Warszawy, przyczyniając się do ostatecznego sukcesu.

Z kolei w drużynie Energa Indykpol AZS Olsztyn wystąpili Paweł Cieślik, Moritz Karlitzek, Łukasz Kozub, Arthur Szwarc oraz Karol Urbanowicz. Mimo ambitnej postawy olsztynianom nie udało się zdobyć cennych punktów. Na pozycjach libero w olsztyńskim zespole grali Jakub Ciunajtis i Kuba Hawryluk.