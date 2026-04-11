Widzew Łódź – Bruk-Bet. Kto zrobił decydujący krok do utrzymania w lidze?

Stawka meczu Widzewa z Bruk-Betem Termalicą

Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Bruk-Bet Termalicą Nieciecza miał kluczowe znaczenie dla obu drużyn, zajmujących wówczas dwie ostatnie pozycje w tabeli Ekstraklasy. Starcie było określane jako "mecz o sześć punktów", ponieważ obie ekipy desperacko potrzebowały zwycięstwa, aby wydostać się ze strefy spadkowej i zwiększyć swoje szanse na utrzymanie w elicie. Brak kompletu punktów po tym spotkaniu znacząco ograniczałby nadzieje na pozostanie w lidze na finiszu rozgrywek.

Początek meczu należał do gospodarzy, Widzewa, którzy z dużą determinacją dążyli do szybkiego objęcia prowadzenia. W pierwszym kwadransie łodzianie wykonywali aż pięć rzutów rożnych, jednak żadna z tych prób nie przyniosła zamierzonego efektu. Drużyna trenera Alaksandara Vukovicia nie oddała celnego strzału na bramkę gości w całej pierwszej połowie, mimo kilku prób Mariusza Fornalczyka, które były niecelne lub blokowane.

Decydujące momenty i czerwona kartka Kasperkiewicza

Zespół z Niecieczy, po odparciu początkowego naporu Widzewa, nie ograniczał się wyłącznie do obrony, poszukując własnych szans. W 29. minucie drużyna trenera Marcina Brosza stworzyła swoją najlepszą okazję, kiedy to Kamil Zapolnik został uprzedzony przez Bartłomieja Drągowskiego, a uderzenie Hiszpana Sergio Guerrero zostało zablokowane przez obrońcę Widzewa. Kilka minut później bramkarz gospodarzy skutecznie obronił strzał z dystansu Niemca Gabriela Isika.

Kluczowym momentem spotkania okazała się 68. minuta, gdy Arkadiusz Kasperkiewicz z Bruk-Bet Termalicy otrzymał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę, osłabiając swoją drużynę. Widzew Łódź szybko mógł wykorzystać przewagę liczebną, jednak strzał głową Steve'a Kapuadiego został obroniony na linii bramkowej przez Adriana Chovana. Słowacki bramkarz gości skutecznie interweniował także przy okazjach Angela Baeny, Emila Kornviga i ponownie Kapuadiego.

Kto zapewnił Widzewowi cenne punkty?

Adrian Chovan nie mógł jednak nic zrobić w 89. minucie meczu, kiedy to Sebastian Bergier wykorzystał precyzyjne dośrodkowanie Mariusza Fornalczyka i strzałem głową zapewnił Widzewowi prowadzenie. Była to kulminacja starań łódzkiej drużyny, która dążyła do przełamania impasu w drugiej połowie. To trafienie okazało się kluczowe, dając drużynie Alaksandara Vukovicia bardzo cenne zwycięstwo.

Dzięki zdobyciu kompletu punktów, Widzew Łódź znacznie zwiększył swoje szanse na utrzymanie w Ekstraklasie, przesuwając się w tabeli. Natomiast Bruk-Bet Termalica Nieciecza po tej porażce znalazła się w bardzo trudnej sytuacji w walce o ligowy byt. Rezultat ten mocno skomplikował ich położenie w rozgrywkach, które wciąż mają przed sobą ważne mecze. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla gospodarzy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.