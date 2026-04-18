Ta sportowa kolekcja z Pepco robi niezły szał. Jest idealna dla całej rodziny

Kolekcja opiera się na prostych, ponadczasowych fasonach i stonowanej palecie kolorów. Dominują pastele, jasne beże, oliwkowa zieleń, klasyczna szarość, ale też delikatne róże i błękity. Dzięki temu ubrania łatwo ze sobą łączyć i tworzyć spójne zestawy i to takie stricte sportowe, jak i casualowe. W ofercie znalazły się m.in. lekkie T-shirty, topy na ramiączkach, kolarki, krótkie spodenki, luźne szorty, a także proste bluzy i koszulki idealne na cieplejsze dni. Kroje są swobodne, często lekko oversize’owe, co dodatkowo podkreśla ich uniwersalność.

Pepco - sportowy styl

Dużym atutem tej kolekcji jest fakt, że została zaprojektowana z myślą o całej rodzinie. Bez problemu można znaleźć coś zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Dla najmłodszych przygotowano wygodne komplety, koszulki i spodenki, które sprawdzą się podczas zabawy, zajęć sportowych czy wyjazdów wakacyjnych.

Sportowa kolekcja w Pepco

W najnowszej kolekcji dorośli docenią ubrania, które nadają się nie tylko na trening, ale też na spacer, zakupy czy domowy relaks. To typowy styl athleisure, który łączy komfort z modnym wyglądem.

Na uwagę zasługują również ceny, które, jak na sportową odzież, są wyjątkowo atrakcyjne. Wiele elementów kosztuje kilkanaście lub dwadzieścia kilka złotych, co pozwala skompletować cały zestaw bez dużego obciążenia dla portfela. To świetna opcja dla rodzin, które chcą odświeżyć garderobę na wiosnę i lato lub przygotować się na aktywny sezon bez zbędnych wydatków. Nic dziwnego, że kolekcja cieszy się tak dużym zainteresowaniem, ponieważ jest praktyczna, estetyczna i dostępna praktycznie dla każdego.

