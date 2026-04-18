Jagiellonia Białystok przed meczem z Arką Gdynia. Jak trener Siemieniec chce odmienić grę?

Jagiellonia walczy o mistrzostwo: analiza formy przed Arką

Piłkarze Jagiellonii Białystok, mimo ostatnio słabszej formy, wciąż zachowują realne szanse na mistrzostwo Polski. W minionych dziewięciu spotkaniach Ekstraklasy zespół odniósł tylko jedno zwycięstwo, remisując aż pięciokrotnie. Przed 29. kolejką Jagiellonia zajmuje trzecie miejsce w tabeli, jednak po porażce Zagłębia Lubin z Legią Warszawa, potencjalne zwycięstwo w Gdyni może awansować ich na pozycję wicelidera. Mecz z Arką Gdynia, która broni się przed spadkiem i silnie punktuje na własnym terenie, zapowiada się jako kluczowy test dla białostoczan.

Trener Adrian Siemieniec podkreśla konieczność poprawy gry zespołu, odwołując się do jego fundamentalnych zasad. Szkoleniowiec stawia na odzyskanie swobody i radości z gry, co ma pomóc zawodnikom w przezwyciężeniu narastającej presji. Jego zdaniem, zbyt duże skupienie na konsekwencjach wyniku prowadzi do obciążenia mentalnego i utraty polotu na boisku. Siemieniec wierzy, że powrót do podstaw pozwoli drużynie ponownie odnaleźć drogę do zwycięstw.

"Z punktu widzenia mentalnego to jest trochę tak, że w pewnym momencie musisz trochę się zatrzymać i przestać myśleć o konsekwencji wyniku i miejsca, w którym jesteś, tylko po prostu zacząć na boisku robić wszystko z większą swobodą, polotem, radością, niekoniecznie cały czas myśleć o konsekwencjach tego, co się może wydarzyć po meczu" - mówił.

"Bo wtedy presja narasta, głowa jest ciężka, tracisz trochę radość z tego co robisz. A to wynika z tego, że są rosnące oczekiwania, wszyscy jesteśmy niezadowoleni, że nie wygrywamy w ostatnim czasie. Ale paradoksalnie, jeśli chcesz wygrać, to nie możesz wychodzić na boisku i myśleć tylko o tym. Tym bardziej, że od dłuższego czasu to się nie wydarzyło" - podkreślił przed wyjazdem do Gdyni.

"Jeżeli nakładasz na siebie taki ciężar w trakcie spotkania i coś się po drodze nie układa, to zaczynasz być rozczarowany, a na rozczarowaniu my nic dobrego nie zrobimy" - dodał szkoleniowiec.

Adrian Siemieniec chce zobaczyć radość na boisku. Co to oznacza?

Adrian Siemieniec jasno zadeklarował, że pragnie, aby jego drużyna wróciła do prezentowania swobodnego i pełnego polotu futbolu. Trener dąży do tego, by zawodnicy odnaleźli radość z bycia na boisku, co uważa za klucz do odzyskania tożsamości zespołu. Wierzy, że na bazie tego fundamentu i konsekwencji w działaniu, Jagiellonia powróci na zwycięską ścieżkę. Szkoleniowiec podkreśla, że konsekwencja w realizowaniu wybranej drogi jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu, nawet w obliczu presji.

Krytyka wokół Jagiellonii narosła w ostatnich tygodniach, gdy zespół boryka się z problemami ze zwycięstwami, co Siemieniec określił jako "permanentny kryzys". Przypomniał jednak, że jego drużyna traci do liderującego Lecha Poznań zaledwie trzy punkty, a jesienią zanotowała serię 17 meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach. Trener argumentuje, że na dorobek punktowy pracuje się przez cały sezon, a nie tylko w krótkim fragmencie rundy. Brak zawodników pauzujących za kartki oraz powrót kontuzjowanych dają pewne nadzieje, choć ich obecność w kadrze meczowej nie jest jeszcze przesądzona. Mecz Arka – Jagiellonia rozpocznie się w niedzielę o godzinie 17:30.

"Chcę wrócić do fundamentu i zobaczyć zespół, który gra na większej swobodzie, z polotem, gra w piłkę w sposób, który jest z nami tożsamy i doprowadził nas do miejsca, w którym jesteśmy. Wierzę, że na tej bazie, na tym fundamencie i konsekwencji wrócimy do wygrywania, bo wierzę w tę drogę i że to finalnie się obroni" - dodał szkoleniowiec.

"Jedno słowo, które mi się nasuwa, to konsekwencja (...). Myślę, że na koniec wygrywają ci, którzy mimo tego, że jest pewien rodzaj presji, nacisku, są wierni temu, w którą stronę idą, wierzą w to i są w tym konsekwentni" - mówił.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.