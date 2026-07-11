Victor Wembanyama przedłuża kontrakt w NBA. Zaskakująca decyzja Francuza

Nowy kontrakt gwiazdy San Antonio Spurs

Telewizja ESPN podaje, że Victor Wembanyama zgodził się przedłużyć umowę z San Antonio Spurs. Zgodnie z nowym, pięcioletnim porozumieniem, koszykarz ma zarobić 252 miliony dolarów. Choć klub z Teksasu potwierdził fakt przedłużenia kontraktu, oficjalnie nie ujawniono kwoty i długości jego trwania.

Według doniesień jest to rekordowa umowa w historii tej drużyny. W minionym sezonie San Antonio Spurs zdołali awansować do finału NBA, gdzie ponieśli porażkę 1-4 w rywalizacji z New York Knicks, w barwach których gra m.in. Jeremy Sochan.

Dlaczego Wembanyama zrezygnował z wyższej pensji?

Agencja AP informuje nieoficjalnie, że młody zawodnik mógł podpisać kontrakt przekraczający 300 milionów dolarów. Francuz zdecydował się jednak zaakceptować mniejszą pensję, co pozwoli drużynie na utrzymanie lepszej elastyczności finansowej w przyszłości. Klub w ten sposób zyska możliwość przeznaczenia funduszy na rozwój kolejnych zawodników.

22-latek jest powszechnie uznawany za jeden z największych talentów młodego pokolenia. W ubiegłym sezonie otrzymał prestiżową nagrodę dla najlepszego gracza defensywnego w całej lidze NBA.