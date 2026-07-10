Michal Sevcik zawodnikiem Legii Warszawa. Czy Czech podbije rozgrywki polskiej Ekstraklasy?

Kariera i statystyki Michala Sevcika w czeskiej lidze

Urodzony w Czechach 23-letni piłkarz występuje na boisku głównie na pozycji ofensywnego pomocnika. W swojej dotychczasowej karierze pojawiał się również w rolach klasycznego skrzydłowego lub cofniętego napastnika. W minionym sezonie zawodnik przebywał na wypożyczeniu w zespole Mlada Bolesław, gdzie udowodnił swoją wysoką formę i przydatność. W barwach tego klubu rozegrał 36 oficjalnych spotkań, notując w nich łącznie jedenaście trafień oraz trzy asysty. Dobra dyspozycja pozwoliła na ugruntowanie jego pozycji w reprezentacji do lat 23, w której zaliczył dotąd dziewięć meczów.

W przeszłości czeski gracz przez pewien czas reprezentował barwy niemieckiego FC Nuernberg. Największe doświadczenie zdobywał jednak w drużynie Zbrojovka Brno, z którą jako osiemnastolatek wywalczył awans do czeskiej ekstraklasy. Po spadku tego zespołu z najwyższej klasy rozgrywkowej piłkarz przeniósł się do znanej Sparty Praga, sięgając z nią po cenne mistrzostwo i Puchar Czech. Jego ogólny bilans na poziomie najwyższej czeskiej ligi to 72 rozegrane mecze, 20 zdobytych bramek oraz osiem precyzyjnych asyst.

„Chciałbym przede wszystkim podziękować za miłe przyjęcie. Od pierwszych chwil po przylocie wszystko było doskonale zorganizowane, dlatego towarzyszą mi tylko pozytywne emocje. Podpisanie kontraktu z Legią było dla mnie bardzo łatwą decyzją. To wyjątkowy klub z bogatą historią i ogromnymi tradycjami, dlatego bardzo się cieszę, że mogę zostać jego częścią. Chcę pomóc drużynie osiągać jak najlepsze wyniki oraz walczyć o najwyższe cele w Polsce” - oświadczył Sevcik, cytowany na stronie klubu.

Jakie ruchy transferowe przeprowadziła Legia Warszawa latem?

Letnie okno transferowe przyniosło ogromne roszady personalne w kadrze stołecznego zespołu. Włodarze warszawskiej ekipy aktywnie poszukiwali nowych graczy do linii pomocy oraz ataku. Ofensywny czeski pomocnik to już piąty zawodnik, który zasilił warszawski klub w trakcie trwającej przerwy między ligowymi rozgrywkami. Jednocześnie drużyna z Warszawy zdecydowała się na gruntowną przebudowę i uszczuplenie dotychczasowej kadry, z którą ostatecznie pożegnało się już kilkunastu piłkarzy.

Kibice wiceliderów ubiegłego sezonu liczą, że zagraniczny nabytek wniesie do drużyny odpowiednią dawkę sportowej jakości. Oczekuje się, że umiejętności techniczne oraz cenne doświadczenie zdobyte za granicą przełożą się na ligowe punkty. Sztab szkoleniowy zespołu wyraźnie liczy na wszechstronność piłkarza, która pozwoli mu zaadaptować się w różnych ustawieniach taktycznych drużyny. Zawodnik deklaruje pełne zaangażowanie w proces treningowy od samego początku pobytu w Polsce.