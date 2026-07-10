Polscy siatkarze pokonali reprezentację Niemiec. Zobacz szczegóły sparingu

Polscy siatkarze zdominowali rywali z Niemiec

Mecz towarzyski w Olsztynie zakończył się wynikiem 3:1 dla gospodarzy. Biało-czerwoni wygrali trzy pierwsze partie w stosunku 25:17, 25:16 oraz 25:15. Gospodarze zaprezentowali wysoką skuteczność w ataku i zdominowali rywali w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Zgodnie z przedmeczowymi ustaleniami trenerów rozegrano dodatkowego czwartego seta. W tej dodatkowej odsłonie to niemieccy zawodnicy okazali się minimalnie lepsi, wygrywając 25:22.

Drużyna prowadzona przez szkoleniowca Nikolę Grbicia przyjechała do Olsztyna bezpośrednio ze Spały. Właśnie na tym zgrupowaniu kadrowicze przygotowywali się do kluczowych spotkań międzynarodowych. W polskim zespole wystąpili między innymi Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal oraz Wilfredo Leon. Spotkanie z reprezentacją Niemiec stanowiło ważny sprawdzian formy. Zespół zaprezentował na boisku zgranie i bardzo dobre przygotowanie fizyczne do kolejnych turniejów.

Jakie turnieje czekają reprezentację Polski?

Polacy mają już za sobą dwa rozegrane turnieje fazy zasadniczej Ligi Narodów. Mecze te odbywały się w chińskim mieście Linyi oraz w Gliwicach. Po ośmiu spotkaniach biało-czerwoni mogą pochwalić się bilansem sześciu zwycięstw i tylko dwóch porażek. Dzięki dobrym wynikom nasza kadra zajmuje obecnie wysokie trzecie miejsce w tabeli. Wszystko wskazuje na to, że drużyna z łatwością zapewni sobie udział w prestiżowym turnieju finałowym.

Ostatni etap fazy zasadniczej odbędzie się w Chicago w terminie od 15 do 19 lipca. Podczas tego turnieju polscy zawodnicy zmierzą się z bardzo wymagającymi przeciwnikami. Na ich drodze staną reprezentacje Bułgarii, Brazylii, Francji oraz Stanów Zjednoczonych. Każda z wymienionych drużyn wciąż zachowuje realne szanse na awans. Same finały zaplanowano natomiast na okres od 29 lipca do 2 sierpnia w chińskim Ningbo.