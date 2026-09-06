US Open. Wyniki sobotnich meczów 3. rundy

Wyniki sobotnich meczów 3. rundy

Wielkoszlemowy turniej tenisowy US Open w Nowym Jorku przyniósł kolejne rozstrzygnięcia. Rozegrano sobotnie mecze 3. rundy singla mężczyzn. Zawodnicy walczyli o awans do kolejnej fazy turnieju.

Rywalizacja na amerykańskich kortach wkracza w decydującą fazę. Kibice śledzą zmagania czołowych tenisistów świata. Wyniki poszczególnych spotkań kształtują drabinkę turniejową przed kolejnymi dniami zmagań.

Kto awansował do kolejnej fazy?

Kolejne spotkania turnieju US Open wyłoniły następnych uczestników czwartej rundy. Tenisiści musieli zaprezentować najwyższą formę w walce o awans. Zwycięzcy sobotnich meczów przygotowują się już do kolejnych wyzwań.

Wielkoszlemowe zmagania to zawsze ogromne emocje dla kibiców i sportowców. Każde spotkanie na tym etapie ma kluczowe znaczenie dla losów turnieju. Fani tenisa z niecierpliwością czekają na kolejne mecze i rozstrzygnięcia w turnieju mężczyzn.