Ekstraklasa. Kto wygrał mecz Motor Lublin - Legia Warszawa?

Emocjonująca końcówka spotkania w Lublinie

Legia Warszawa pokonała Motor Lublin 3:2 w meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem gości. W 45. minucie rzut karny skutecznie egzekwował Rafał Augustyniak, dając przewagę stołecznej drużynie.

Druga połowa przyniosła zwrot akcji ze strony gospodarzy. Karol Czubak w ciągu zaledwie trzech minut dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, zdobywając bramki w 65. i 68. minucie. Wydawało się, że Motor dowiezie zwycięstwo do końca regulaminowego czasu gry.

Kto strzelił decydujące gole dla Legii?

Doliczony czas gry okazał się jednak niezwykle pechowy dla gospodarzy i szczęśliwy dla gości. Jakub Żewłakow został bohaterem Legii Warszawa, wyrównując wynik w 90+5. minucie. W 90+12. minucie ten sam zawodnik strzelił decydującego gola, ustalając wynik na 3:2 dla Legii.

Spotkanie odbyło się przy obecności 15 200 widzów, a sędziował je Jarosław Przybył z Kluczborka. W trakcie meczu żółte kartki otrzymali: Mateusz Łęgowski (Motor) oraz Bartosz Kapustka, Jakub Żewłakow i Rafał Adamski (Legia).