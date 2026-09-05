Motor Lublin Legia Warszawa. Kto wygrał dramatyczny mecz Ekstraklasy?

Jak przebiegała pierwsza połowa meczu Ekstraklasy?

Pierwsza część widowiska na stadionie w Lublinie przebiegała pod dyktando ostrożnej gry z obu stron. Zespół gospodarzy starał się utrzymywać formację defensywną, odpierając kolejne ataki rywali z Warszawy. Przełomowy moment pierwszej połowy nastąpił w 45. minucie spotkania. Wtedy to sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka podyktował rzut karny dla drużyny przyjezdnych. Stały fragment gry na bramkę zamienił niezawodny Rafał Augustyniak, dając swojemu zespołowi cenne prowadzenie do przerwy.

Po zmianie stron obraz gry uległ całkowitej zmianie za sprawą zdeterminowanych gospodarzy. W 65. minucie fenomenalnym strzałem głową popisał się Karol Czubak, doprowadzając do upragnionego wyrównania. Zaledwie trzy minuty później ten sam zawodnik ponownie wpisał się na listę strzelców. Szybki dublet napastnika całkowicie odwrócił losy rywalizacji i wprawił w wielką euforię lokalnych kibiców. Na trybunach podczas tego emocjonującego widowiska zasiadło oficjalnie 15 200 widzów dopingujących oba zespoły.

Kto rozstrzygnął losy meczu w końcówce?

Końcówka regulaminowego czasu gry zapowiadała sensacyjne zwycięstwo gospodarzy nad utytułowanym rywalem ze stolicy. Szkoleniowiec gości zdecydował się na kluczowe zmiany, wprowadzając w 72. minucie na murawę Jakuba Żewłakowa. Rezerwowy zawodnik okazał się prawdziwym bohaterem w szeregach warszawskiej drużyny. W piątej minucie doliczonego czasu gry zdołał on pokonać bramkarza, przywracając nadzieje swojej ekipy na korzystny rezultat. Determinacja przyjezdnych w walce o odmienienie losów rywalizacji przyniosła oczekiwany skutek w ostatnich sekundach starcia.

Ostatnie fragmenty rywalizacji obfitowały w niespotykane emocje i niezwykle dramatyczne zwroty akcji na boisku. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się podziałem punktów, goście przeprowadzili decydującą akcję. W dwunastej minucie doliczonego czasu gry Jakub Żewłakow ponownie umieścił piłkę w siatce. Tym samym utalentowany piłkarz ustalił końcowy wynik spotkania na 3:2 dla zespołu gości z Warszawy. Arbiter Jarosław Przybył podczas całego spotkania pokazał łącznie cztery żółte kartki, w tym jedną dla piłkarza Motoru i trzy dla graczy Legii.