US Open. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału po zaciętym meczu z Czeszką

Dwa zacięte sety w trzeciej rundzie

Polska tenisistka, grająca z „ósemką”, po zaciętej rywalizacji pokonała 25. rakietę turnieju, Marie Bouzkovą. Mecz zakończył się wynikiem 7:6 (7-3), 7:6 (7-3). Wygrana ta pozwoliła jej awansować do kolejnego etapu rywalizacji na nowojorskich kortach, gdzie pozostała jedyną reprezentantką Polski w turnieju singla kobiet.

Wcześniej z turniejem pożegnały się Maja Chwalińska, Magdalena Fręch oraz Magda Linette. Polki te zakończyły swój udział w US Open na etapie pierwszej rundy. Obecnie uwaga kibiców skupia się wyłącznie na osiągnięciach najwyżej sklasyfikowanej polskiej zawodniczki.

Kolejne wyzwanie na kortach US Open

W 1/8 finału reprezentantka Polski zmierzy się z Chinką Qinwen Zheng. Bilans bezpośrednich spotkań obu tenisistek wynosi 7-1 na korzyść Polki. Jedyną porażkę zanotowała niedawno, podczas półfinałowego pojedynku na igrzyskach w Paryżu.

Chinka w swojej ostatniej rywalizacji pokonała rozstawioną z numerem 22. Amerykankę Madison Keys 1:6, 7:6 (7-3), 7:5. Zheng zdołała odwrócić losy spotkania, mimo że w decydującym secie przegrywała już 0:5 i musiała bronić piłki meczowej. Teraz to ona stanie na drodze polskiej tenisistki w walce o ćwierćfinał turnieju w Nowym Jorku.