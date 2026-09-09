US Open. Wielki powrót Gauff po obronie piłek meczowych

Trudny początek i niezwykły zwrot akcji

Początek spotkania nie zapowiadał końcowego sukcesu reprezentantki gospodarzy. Amerykańska tenisistka fatalnie serwowała i popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów. Zaledwie kilkanaście minut wystarczyło, aby przegrywała już 0:4. Zawodniczka poprawiła swoje podanie w dalszej fazie, ale pierwszego seta oddała dość gładko 2:6.

W drugiej partii gra obu zawodniczek uległa wyraźnemu wyrównaniu. Amerykanka znacznie poprawiła swoją skuteczność na korcie. Z kolei Rosjanka zaczęła popełniać więcej błędów i straciła pewność siebie. Ostatecznie losy seta rozstrzygnął emocjonujący tie-break, w którym Andriejewa nie wykorzystała dwóch piłek meczowych.

Kto zostanie nową liderką rankingu WTA?

W decydującej odsłonie uskrzydlona Amerykanka błyskawicznie przejęła inicjatywę na korcie. Nie pozwoliła rywalce na wypracowanie ani jednej okazji do przełamania. Sama natomiast zdołała dwukrotnie wygrać gema przy serwisie przeciwniczki. Ten triumf był jej szóstym zwycięstwem w szóstym bezpośrednim pojedynku z tą zawodniczką. Gauff wystąpi w nowojorskim półfinale po raz pierwszy od swojego triumfu w 2023 roku.

Wcześniej awans do półfinału wywalczyła Jelena Rybakina, która pokonała Chinkę Qinwen Zheng 3:6, 6:1, 6:4. Kazaszka i Gauff grały ze sobą wcześniej zaledwie dwa razy, a ich bilans wynosi 1-1. Rybakina dzięki temu sukcesowi zapewniła sobie objęcie prowadzenia w światowym rankingu WTA. Zastąpi na tej pozycji Arynę Sabalenkę, która przewodziła stawce nieprzerwanie od 21 października 2024 roku. Drugą parę półfinałową tworzą wspomniana Sabalenka oraz Amerykanka Jessica Pegula.