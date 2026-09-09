ME siatkarzy rozpoczęte. Kto zagra o bilet do Los Angeles?

Zwycięstwa Bułgarii i Łotwy

Pierwszy dzień mistrzostw Europy siatkarzy przyniósł oczekiwane rozstrzygnięcia. Bułgaria pewnie pokonała Macedonię Północną 3:0, potwierdzając swoje wysokie aspiracje przed własną publicznością. W drugim meczu Łotwa okazała się lepsza od Rumunii, wygrywając 3:1.

Współorganizatorami europejskiego czempionatu są Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy. Reprezentacja Polski fazę grupową i pucharową rozegra w Sofii. Decydujące spotkania turnieju odbędą się w Mediolanie.

Walka o awans na igrzyska

Broniący tytułu Polacy w swoim pierwszym meczu w czwartek o godz. 15 zmierzą się z Portugalczykami. Stawka tegorocznej edycji ME jest wyjątkowo wysoka. Zmiana regulaminu sprawia, że turniej jest niezwykle ważny w kontekście igrzysk.

Mistrzostwa są pierwszą okazją do wywalczenia przepustki na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku. Miejsce w olimpijskim turnieju zapewni sobie jednak tylko złoty medalista, co dodatkowo podnosi rangę rywalizacji na europejskich parkietach.