ME siatkarzy rozpoczęte. Kto zagra o bilet do Los Angeles?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-09 21:46

Mistrzostwa Europy siatkarzy oficjalnie rozpoczęte. W pierwszych spotkaniach triumfowały reprezentacje Bułgarii i Łotwy. Polacy rozpoczną zmagania w czwartek meczem z Portugalią.

Dwaj siatkarze walczący o piłkę nad siatką podczas meczu. O starcie Mistrzostw Europy przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwaj siatkarze walczą o piłkę nad siatką podczas meczu w hali sportowej.

Zwycięstwa Bułgarii i Łotwy

Pierwszy dzień mistrzostw Europy siatkarzy przyniósł oczekiwane rozstrzygnięcia. Bułgaria pewnie pokonała Macedonię Północną 3:0, potwierdzając swoje wysokie aspiracje przed własną publicznością. W drugim meczu Łotwa okazała się lepsza od Rumunii, wygrywając 3:1.

Współorganizatorami europejskiego czempionatu są Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy. Reprezentacja Polski fazę grupową i pucharową rozegra w Sofii. Decydujące spotkania turnieju odbędą się w Mediolanie.

Walka o awans na igrzyska

Broniący tytułu Polacy w swoim pierwszym meczu w czwartek o godz. 15 zmierzą się z Portugalczykami. Stawka tegorocznej edycji ME jest wyjątkowo wysoka. Zmiana regulaminu sprawia, że turniej jest niezwykle ważny w kontekście igrzysk.

Mistrzostwa są pierwszą okazją do wywalczenia przepustki na igrzyska w Los Angeles w 2028 roku. Miejsce w olimpijskim turnieju zapewni sobie jednak tylko złoty medalista, co dodatkowo podnosi rangę rywalizacji na europejskich parkietach.

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