Radomiak Radom wzmacnia skład. Kogo zakontraktowano rzutem na taśmę?

Doświadczony Grek wzmacnia Radomiak Radom

30-letni skrzydłowy Anastasios Donis dołączył do drużyny, w której od stycznia 2023 roku występuje jego starszy brat Christos. Nowy zawodnik Radomiaka w obecnym sezonie był w kadrze Arisu Saloniki, jednak nie rozegrał żadnego meczu ligowego. W przeszłości reprezentował barwy takich klubów jak FC Lugano, VfB Stuttgart, Stade Reims oraz APOEL Nikozja. Z cypryjskim zespołem w 2024 roku wywalczył mistrzostwo kraju. Piłkarz ma na koncie 11 występów w reprezentacji Grecji, dla której zdobył jedną bramkę.

Oprócz Greka, kontrakt podpisał 20-letni brazylijski napastnik Ruan Indio. Młody zawodnik został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu z brazylijskiego klubu Cruzeiro Belo Horizonte. Transfery te zamykają aktywność klubu w letnim oknie transferowym, w którym łącznie sprowadzono 12 nowych graczy.

Kiedy zadebiutują nowi zawodnicy?

Obaj nowi piłkarze będą mieli szansę na debiut już w najbliższym spotkaniu. W poniedziałek Radomiak zagra na własnym stadionie z Piastem Gliwice. Zespół z Radomia przygotowuje się do tego starcia po ostatnich roszadach na ławce trenerskiej.

W meczu z drużyną z Górnego Śląska zespół poprowadzi Rafał Grzyb. 43-letni szkoleniowiec wcześniej pełnił funkcję asystenta Tomasza Kaczmarka, który we wtorek odszedł do Rakowa Częstochowa, zespołu zamykającego tabelę ekstraklasy.