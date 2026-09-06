Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa. Zadecydował jeden gol

Triumf Lecha przed własną publicznością

Spotkanie odbyło się na stadionie w Poznaniu, gromadząc ponad 33 tysiące widzów. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem, jednak po przerwie gospodarze przejęli inicjatywę. O losach meczu przesądził Leo Bengtsson, który strzelił jedynego gola w 71. minucie spotkania. Sędzią głównym zawodów był Damian Kos z Wejherowa.

W trakcie meczu sędzia rozdał po trzy żółte kartki zawodnikom obu drużyn. W Lechu Poznań upomniani zostali Mateusz Skrzypczak, Michał Gurgul oraz Wojciech Mońka. Z kolei w barwach Rakowa Częstochowa żółte kartki otrzymali Fran Tudor, Tomasz Pieńko i Mahir Emreli. Zwycięstwo umacnia pozycję Lecha w tabeli Ekstraklasy.

Składy obu drużyn w kluczowym starciu

Lech Poznań wystąpił w następującym składzie: Mateusz Lis, Joel Pereira, Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak (zmieniony przez Terry'ego Yegbe w 46. minucie) i Michał Gurgul. W pomocy i ataku zagrali Allahyar Sayyadmanesh, Radosław Murawski, Pablo Rodriguez, Filip Jagiełło, Luis Palma oraz Yannick Agnero. W drugiej połowie na boisku pojawili się także Leo Bengtsson, Patrik Walemark, Mikael Ishak i Gustav Berggren.

Raków Częstochowa reprezentowali: Kacper Trelowski w bramce, a także Fran Tudor, Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas, Jean Carlos Silva, Oskar Repka, Karol Struski i Tomasz Pieńko. W ofensywie zagrali Patryk Makuch, Mahir Emreli oraz Adam Basse. Trener Rakowa dokonał pięciu zmian, wprowadzając m.in. Władysława Koczerhina, Isaka Brusberga oraz Jakuba Jendrykę.