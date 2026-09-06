Betard Sparta deklasuje Fogo Unię Leszno. Kto zdobył najwięcej punktów?

Wysokie zwycięstwo Betard Sparty

W pierwszym meczu półfinałowym fazy play-off żużlowej Ekstraligi, Betard Sparta Wrocław pewnie pokonała Fogo Unię Leszno na wyjeździe. Wynik 55:35 nie pozostawia złudzeń co do formy wrocławian. Gospodarze z Leszna nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki, co stawia ich w trudnej sytuacji przed rewanżem.

Spotkanie przyciągnęło na trybuny komplet 17 tysięcy widzów. Sędzią zawodów był Bartosz Ignaszewski z Rybnika. Kibice zgromadzeni na stadionie musieli przełknąć gorycz porażki swojej drużyny w kluczowym momencie sezonu.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Liderem gości okazał się Artiom Łaguta, który wywalczył komplet 15 punktów. Rosjanin z polskim paszportem ustanowił również najlepszy czas dnia w trzecim biegu, uzyskując wynik 61,60 s. Znakomicie pojechali także Maciej Janowski (11 pkt) oraz Daniel Bewley (10 pkt).

Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był Ben Cook, zdobywca 8 punktów. Zawiedli liderzy Fogo Unii Leszno, w tym Janusz Kołodziej, który dowiózł zaledwie 3 „oczka”. Po 7 punktów dorzucili Grzegorz Zengota i Piotr Pawlicki, co nie wystarczyło na świetnie dysponowanych rywali z Wrocławia.