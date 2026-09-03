US Open. Magdalena Fręch przegrywa na starcie turnieju

Deszcz przerwał zaciętą rywalizację

Spotkanie rozpoczęło się we wtorek, jednak z powodu opadów deszczu zostało przerwane w pierwszym secie przy wyniku 4:4. Reprezentantka Polski zaczęła ten mecz od mocnego uderzenia i prowadzenia 3:0, ale rywalka szybko zniwelowała tę stratę. Po wznowieniu gry na nowojorskich kortach amerykańska zawodniczka nie miała już problemów z przejęciem inicjatywy i wygrała pierwszą partię.

Druga odsłona spotkania charakteryzowała się walką gem za gem tylko do stanu 2:2. W dalszej fazie seta z pięciu kolejnych gemów Iva Jovic wygrała cztery, ostatecznie triumfując w całym meczu 7:5, 6:3. Niespełna 19-letnia Amerykanka w tym sezonie udowodniła już swój wielki talent, docierając do ćwierćfinału Australian Open oraz do 1/8 finału Wimbledonu.

Kto pozostał w grze o tytuł?

Z grona reprezentantek Polski w rywalizacji singlistek na kortach US Open ostała się już tylko Iga Świątek. Najlepsza polska tenisistka rozegra swój mecz w czwartek, a jej przeciwniczką w drugiej rundzie będzie Argentynka Nadia Podoroska. Fani pokładają teraz wszystkie nadzieje właśnie w tym starciu.

Z wielkoszlemowym turniejem w Nowym Jorku szybko pożegnały się również inne polskie zawodniczki. Wcześniej swoje pierwsze spotkania przegrały Maja Chwalińska oraz Magda Linette, co zredukowało naszą reprezentację w singlu do jednej osoby. Oficjalny wynik starcia 1. rundy to wygrana Ivy Jovic (USA, 14) z Magdaleną Fręch 7:5, 6:3.