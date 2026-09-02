Lindsey Vonn zdradziła, o czym rozmawiała z Igą Świątek na US Open. Odpowiedź Polki zaskakuje

Fani sportu doskonale zdają sobie sprawę, że droga zawodowa Vonn była niezwykle burzliwa. Jej kariera to pasmo wielkich sukcesów, ale też dramatycznych kontuzji, z którymi musiała walczyć, aby regularnie powracać do rywalizacji na najwyższym światowym poziomie.

Podczas ostatnich igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Cortinie, wybitna alpejka zanotowała groźny upadek, całkowicie niwecząc swoje marzenia o wywalczeniu olimpijskiego złota w tych zawodach. Chociaż we Włoszech nie stanęła na podium, to w trakcie swojej imponującej kariery wywalczyła łącznie trzy medale olimpijskie. Skutki lutowego wypadku okazały się na tyle poważne, że przez pewien czas lekarze brali pod uwagę nawet konieczność amputacji, jednak na szczęście jej stan zdrowia systematycznie się poprawia.

Wizyta Lindsey Vonn w Polsce i niezwykła relacja z Igą Świątek

Obecność utytułowanej Amerykanki w Polsce nabiera dodatkowego znaczenia, gdy weźmiemy pod uwagę, że jeszcze niedawno obie wybitne sportsmenki przebywały na różnych kontynentach. Zaledwie dzień przed wylotem legendarna narciarka kibicowała naszej tenisistce podczas jej pierwszego meczu US Open przeciwko Xiyu Wang.

Polka uwieczniła to wyjątkowe spotkanie na pamiątkowej fotografii, którą zaprezentowała swoim fanom w internecie pierwszego dnia września. Podczas pobytu w Warszawie Vonn została zaskoczona specjalnym materiałem wideo przygotowanym specjalnie dla niej przez liderkę rankingu WTA. Następnie sytuacja diametralnie się zmieniła i tym razem to Amerykanka przyleciała do naszej stolicy, pozostawiając Polkę rywalizującą za oceanem.

Występując na scenie Impact Leading Minds, gwiazda sportów zimowych podkreśliła, że często umyka jej młody wiek naszej zawodniczki w kontekście jej gigantycznych sukcesów. Zaznaczyła, że jej celem jest zbudowanie u Polki trwałej, nie tylko chwilowej pewności siebie, argumentując, że sukces wymaga pełnego skupienia na własnej drodze, a ona sama zawsze preferowała zaryzykowanie wypadnięcia z trasy nad zachowawczą jazdę z lęku.

Legenda sportów zimowych przywołała także dowcipną konwersację, którą przeprowadziła z polską mistrzynią.

– Powiedziałam Idze: „Do zobaczenia, jak wrócę z Polski”. A ona na to: „Och, nie wiem, nie wiem...”. A ja odpowiedziałam: „Nie, będziesz tu dalej [w Nowym Jorku]”. Dodałam znów, że zobaczymy się w przyszłym tygodniu. Iga ciągle odpowiadała, że nie wie, czy dotrze do drugiej rundy. Poklepałam ją po plecach i powiedziałam: „Daję ci całą moją pewność siebie, całą moją energię, całą moją pewność siebie”.

Na zakończenie Amerykanka podzieliła się cenną refleksją dotyczącą charakteru polskiej gwiazdy. Opisała Świątek jako niezwykle miłą osobę, przyznając jednocześnie, że emocje pokazywane na korcie są po prostu nieodzownym elementem w dążeniu do najwyższych laurów. – Niektórzy mówią, że wielu sportowców to narcyzi. Poświęcamy całe nasze życie, aby osiągnąć w czymś sukces. Musisz stawiać na pierwszym miejscu siebie, swój trening i swój sukces. Jeśli nie skupisz się na sobie, nigdy nie osiągniesz sukcesu. Więc jest w tym element stawiania siebie na pierwszym miejscu. Ale jeśli jest jedna osoba, która nie jest arogancka, to powiem ci, że to Iga. Ona jest taka miła i taka urocza i wiem, że czasami buzują w niej emocje na korcie. To jest jednak potrzebne, aby odnieść sukces – powiedziała ze sceny Nowego Teatru.