Mileta Rajović opuszcza Legię Warszawa. Gdzie zagra 27-letni napastnik?

Nowy klub Rajovicia

Mileta Rajović został wypożyczony z Legii Warszawa do duńskiego FC Midtjylland. Umowa obowiązuje do końca obecnego sezonu. Zespół, do którego trafił 27-letni napastnik, jest liderem i wicemistrzem duńskiej ekstraklasy piłkarskiej.

Porozumienie między klubami zostało sfinalizowane. W kontrakcie zawarto klauzulę umożliwiającą transfer definitywny zawodnika. Opcja wykupu pozwala FC Midtjylland na zatrzymanie gracza po okresie wypożyczenia.

Gdzie grał Mileta Rajović?

Rajović dołączył do drużyny Legii Warszawa w lipcu ubiegłego roku. Od tego czasu rozegrał 50 spotkań w barwach stołecznego klubu, w których zdołał strzelić 10 goli. Zawodnik miał swój udział w awansie Legii do fazy ligowej Ligi Konferencji 2025/26.

Napastnik spotkał się jednak z dużą falą krytyki ze strony kibiców. Fani wytykali mu nieskuteczność i seryjne marnowanie dogodnych okazji do zdobycia bramki. Odejścia zawodnika z Legii domagano się od dłuższego czasu.