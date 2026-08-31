ME siatkarek. Jak Polki poradziły sobie z nagłym brakiem koncentracji

Trudna przeprawa w trzecim secie meczu

Polki były zdecydowanymi faworytkami spotkania 1/8 finału rozgrywanego w Stambule. Dwa pierwsze sety przebiegały pod dyktando biało-czerwonych, jednak w trzeciej odsłonie reprezentacja Portugalii zawiesiła poprzeczkę znacznie wyżej. Ostatecznie drużynie udało się zwyciężyć 25:23, zamykając całe spotkanie wynikiem 3:0. Wygrana bez straty seta oszczędzi polskiemu zespołowi dodatkowego zmęczenia.

W kluczowym momencie rywalizacji na boisku zameldowała się atakująca Julia Szczurowska, zmieniając Magdalenę Stysiak. Mimo początkowego zaskoczenia brakiem wcześniejszych roszad, szybko weszła w rytm i skutecznie zakończyła najważniejsze akcje. Ważną rolę odegrała również wprowadzona zadaniowo Maja Koput. Jej stabilna zagrywka w decydującym fragmencie partii przypieczętowała ostateczny sukces.

- Niepotrzebnie w trzecim secie uciekła nam koncentracja, ja sama straciłam gdzieś dokładność. Moje wybory nie były do końca takie, jakie być powinny – mówiła na antenie Polsat Sport Wenerska.

- Myślę, że dodatkowe brawa dla Mai (Koput – PAP), która wytrzymała na zagrywce w końcówce meczu. To jest dziewczyna od zadań specjalnych.

- Byłam trochę w szoku, bo dziewczyny zagrały dwa świetne sety, a trener nie robił żadnych zmian. Myślałyśmy, że tak już będzie do końca. Więc jak do nas pomachał, to rozgrzewka trwała może z 15 sekund. Ale było to bardzo intensywne 15 sekund. Myślę, że weszłyśmy na boisko i zrobiłyśmy swoją robotę – skomentowała Szczurowska.

Jakiego rywala spodziewają się polskie siatkarki?

Zajęcie pierwszego miejsca w fazie grupowej pozwoliło polskim zawodniczkom trafić na teoretycznie słabszego przeciwnika w początkowym etapie fazy pucharowej. Szybkie zwycięstwo nad Portugalkami stanowi dla całej drużyny bardzo pozytywny impuls przed kolejnymi, znacznie trudniejszymi wyzwaniami. W najbliższy czwartek biało-czerwone ponownie wyjdą na parkiet, aby walczyć o wejście do strefy medalowej. Przeciwnikiem reprezentacji Polski w walce o półfinał turnieju będzie doświadczona Holandia.

Mimo trudniejszej przeprawy z mocnym oponentem, reprezentantki Polski pozytywnie oceniają swoje szanse na triumf. Zespół narodowy zazwyczaj lepiej funkcjonuje w starciach z wyżej notowanymi rywalkami, preferującymi bardziej usystematyzowaną i przewidywalną siatkówkę. Holenderki prezentują na boisku styl diametralnie różny od chaotycznych rozwiązań taktycznych kadry portugalskiej. Sztab szkoleniowy oraz same zawodniczki doskonale znają specyfikę gry czwartkowych przeciwniczek.

- Po to tak ciężko walczyłyśmy w grupie, żeby wyjść z pierwszego miejsca. Tak, żeby pierwsze spotkanie w fazie pucharowej nie było aż tak ciężkie. Najważniejsze, że skończyło się 3:0, bo to taki pozytywny kop na kolejny mecz – podkreśliła.