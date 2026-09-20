Derby Madrytu dla Atletico. Zobacz przebieg spotkania

Zwycięstwo po czerwonej kartce dla obrońcy

Pierwszego gola dla gospodarzy strzelił z rzutu karnego w 53. minucie Alejandro Grimaldo. Został on podyktowany za przewinienie Deana Huijsena na Giuliano Simeone. Początkowo sędzia ukarał reprezentanta Hiszpanii tylko żółtą kartką. Następnie arbiter po weryfikacji wideo zmienił decyzję i wyrzucił obrońcę Realu z boiska.

Kilka minut po pierwszej bramce wynik spotkania na 2:0 podwyższył Kanadyjczyk Jonathan David. Rozmiary porażki gości zdołał jeszcze zmniejszyć w 89. minucie Niemiec Antonio Ruediger. Real Madryt nie potrafi odnieść wyjazdowego zwycięstwa nad tym przeciwnikiem od 18 września 2022 roku. Od tamtego czasu utytułowana drużyna zanotowała na obiekcie lokalnego rywala pięć porażek oraz jeden remis.

Jak wygląda aktualna sytuacja w tabeli?

Dzięki niedzielnej wygranej piłkarze Atletico powiększyli swój dorobek do szesnastu punktów. Taki rezultat pozwolił tej drużynie na awans na pozycję wicelidera całych rozgrywek. Ekipa Realu zgromadziła do tej pory o jedno oczko mniej i zajmuje aktualnie trzecią lokatę. Obie madryckie drużyny może wyprzedzić w tabeli Betis Sewilla, jeśli pokona na wyjeździe Deportivo La Coruna.

Na pierwszym miejscu w ligowym zestawieniu znajduje się obecnie Barcelona. Zespół lidera ma na swoim koncie komplet zwycięstw po wyjazdowej wygranej 3:1 nad Sevillą. Bohaterem tego sobotniego spotkania został Raphinha, który zdobył wszystkie bramki dla swojej drużyny. Brazylijski zawodnik z dwunastoma trafieniami pewnie prowadzi w aktualnej klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ekstraklasy.