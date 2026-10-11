UNI Opole rozbija BKS ZGO Bielsko-Biała. Zobacz przebieg trzysetowego starcia

Pewne zwycięstwo gospodyń w trzech setach

Spotkanie zakończyło się bezdyskusyjnym triumfem zespołu UNI Opole, który pokonał BKS ZGO Bielsko-Biała 3:0. Pierwsza partia była stosunkowo wyrównana, ale gospodynie ostatecznie wygrały ją do 22. Był to jedyny moment meczu, w którym przyjezdne zdołały nawiązać bardziej zaciętą rywalizację z dobrze dysponowanymi opolankami.

Druga odsłona to już absolutna dominacja miejscowych zawodniczek, które pozwoliły przeciwniczkom na zdobycie zaledwie 14 punktów. Trzeci set zakończył się wynikiem 25:19 dla UNI Opole, co ostatecznie przypieczętowało szybki i niezwykle pewny sukces gospodyń. Całe spotkanie przebiegało pod pełne dyktando opolskiego zespołu.

Jakie składy zaprezentowały obie drużyny?

W zwycięskim zespole UNI Opole na parkiecie wystąpiły od początku Gabriela Makarowska-Kulej, Andriana Pawłyk, Natalia Kecher oraz Katarzyna Zaroślińska-Król. Skład gospodyń uzupełniały Sydney Palazzolo i Vasja Filipović, natomiast funkcję libero pełniła Klaudia Łyduch, a wsparciem z kwadratu dla rezerwowych służyła Julia Piotrowska. Drużyna zagrała niezwykle spójnie i skutecznie przez całe zawody.

W barwach pokonanego BKS ZGO Bielsko-Biała zaprezentowały się Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Martyna Borowczak, Iga Wasilewska, Wiktoria Szewczyk i Iris Vos. Jako libero zagrała Klaudia Nowakowska, a na zmiany wchodziły Angelika Gajer, Martyna Podlaska, Martyna Piotrowska oraz Kristiine Miilen. Szeroka rotacja w składzie przyjezdnych nie przyniosła jednak oczekiwanej poprawy gry i odwrócenia losów tego meczu.