Kacper Tomasiak nagrodzony przez radnych. Kim są pozostali zasłużeni dla miasta?

Medalista olimpijski nagrodzony na specjalnej sesji

Skoczek narciarski Kacper Tomasiak został w czwartek oficjalnie doceniony przez samorząd Bielska-Białej. Reprezentant Polski odebrał z rąk radnych tytuł Zasłużonego dla Bielska-Białej podczas zorganizowanej uroczystej sesji. Dzięki tej decyzji utalentowany zawodnik stał się najmłodszą osobą w dziejach miasta, którą uhonorowano w ten prestiżowy sposób. Wydarzenie to jest bezpośrednim następstwem znakomitych wyników sportowych osiągniętych w minionym sezonie zimowym.

Przedstawiciel bielskiego urzędu Jacek Kachel wyjaśnił, że stosowna uchwała o nagrodzeniu wybitnego sportowca została przegłosowana jeszcze w kwietniu. Decyzja ta zapadła bezpośrednio po spektakularnym występie Polaka na włoskich skoczniach. Kacper Tomasiak podczas ostatnich Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan — Cortina d'Ampezzo 2026 wywalczył bowiem w sumie aż trzy cenne medale. Młody zawodnik przywiózł z tej międzynarodowej imprezy dwa krążki srebrne oraz jeden brązowy.

– Nadanie tytułu jest wyrazem naszej radości i dumy z pana talentu, niezłomnego charakteru, ciężkiej pracy oraz godnej naśladowania postawy. Niech będą one inspiracją dla młodych mieszkańców naszego miasta, aby z odwagą, nadzieją i entuzjazmem patrzyli w przyszłość oraz podejmowali wyzwania prowadzące do rzeczy wielkich, a nawet pozornie niemożliwych, rozsławiając nasze piękne miasto – powiedziała szefowa rady miejskiej Dorota Piegzik-Izydorczyk.

- Dziękuję za to, że we mnie wierzycie i że podjęliście taką decyzję – mówił.

Kto jeszcze dołączył do zaszczytnego grona laureatów?

Odbierając prestiżowe odznaczenie miejskie, młody polski olimpijczyk wyraził ogromną wdzięczność wobec wszystkich zgromadzonych radnych. Reprezentant kraju zapewnił, że otrzymane zaufanie stanowi dla niego dodatkową motywację do dalszych, niezwykle intensywnych treningów. Kariera młodego skoczka rozwija się w bardzo szybkim tempie, a lokalna społeczność mocno wspiera jego kolejne starty na arenie międzynarodowej. Przyznany tytuł jest wspaniałym zwieńczeniem dotychczasowej, niezwykle wymagającej drogi na sam szczyt sportu wyczynowego.

Samorząd Bielska-Białej w całej swojej historii wręczył podobne wyróżnienia łącznie grupie obejmującej nieco ponad pięćdziesiąt wybitnych postaci. Laureatami są znani przedstawiciele świata kultury, religii, wojskowości oraz różnych dyscyplin sportowych. W zaszczytnym gronie znaleźli się wcześniej między innymi generałowie Mieczysław Boruta-Spiechowicz i Józef Kustoń, a także wybitna piosenkarka Maria Koterbska. Oprócz nich elitarne tytuły odebrali również Edward Zajączek, luterański biskup Paweł Anweiler, reżyser Stanisław Janicki, Marian Kasprzyk i Zbigniew Pietrzykowski.