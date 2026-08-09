Turniej WTA w Toronto. Zacięty bój o awans i rankingowe przetasowania

Rybakina awansowała po trudnym meczu

Jelena Rybakina pokonała w niedzielę Ludmiłę Samsonową 6:4, 4:6, 6:4 w 1/8 finału zawodów rangi 1000. Tenisistka z Kazachstanu odwróciła losy spotkania po słabszym początku trzeciej partii. Rosjanka przed tym meczem zajmowała 55. miejsce w światowym zestawieniu. Było to siódme starcie obu zawodniczek w historii. Wcześniejszy bilans był korzystniejszy dla Samsonowej, która wygrała cztery z sześciu spotkań.

Niedzielny pojedynek charakteryzował się dużą zmiennością sytuacji na korcie. Pierwszy set obfitował w przełamania, z których o jedno więcej zapisała na swoim koncie wiceliderka rankingu. W drugiej odsłonie to Rosjanka lepiej radziła sobie przy własnym podaniu. Decydująca partia rozpoczęła się od prowadzenia Samsonowej 3:0. Rybakina wygrała cztery gemy z rzędu, a w końcówce przypieczętowała awans kolejnym przełamaniem.

Jak wygląda sytuacja w rankingu WTA?

Niedzielne zwycięstwo ma ogromne znaczenie w kontekście klasyfikacji najlepszych tenisistek na świecie. Z rywalizacją w 1/8 finału pożegnała się bowiem najwyżej notowana Białorusinka Aryna Sabalenka. Dzięki awansowi do najlepszej ósemki strata Rybakiny do liderki stopniała do 789 punktów. Jeżeli reprezentantka Kazachstanu wygra całe zawody, różnica na szczycie zmniejszy się zaledwie do czterech punktów. W kolejnej rundzie jej rywalką będzie Japonka Naomi Osaka lub Kanadyjka Leylah Fernandez.

W drugiej połowie turniejowej drabinki o awans do strefy medalowej walczy Iga Świątek. Polska tenisistka pokonała w sobotę Ukrainkę Martę Kostiuk 3:6, 6:1, 6:2. Jej kolejną przeciwniczką w meczu o półfinał będzie Diana Sznajder. Rosjanka niespodziewanie wyeliminowała Amerykankę Jessikę Pegulę. Sznajder wygrała z triumfatorką kanadyjskich zmagań z 2024 roku w dwóch setach 6:3, 6:3.