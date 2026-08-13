Innpro ROW Rybnik pokonuje Cellfast Wilki Krosno. Kto zdobył punkt bonusowy?

Zwycięstwo Innpro ROW Rybnik w Krośnie

Spotkanie 2. Ekstraligi żużlowej pomiędzy Cellfast Wilki Krosno a Innpro ROW Rybnik zakończyło się zwycięstwem gości 48:42. Rybniczanie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, kontrolując przebieg rywalizacji na krośnieńskim torze. W pierwszym meczu tych drużyn również triumfował ROW, wygrywając 55:35, co oznacza, że to ekipa z Rybnika zdobyła punkt bonusowy.

Liderem gości okazał się Patryk Wojdyło, który wywalczył 14 punktów. Wysoką formę potwierdził także Jan Kvech, dorzucając do dorobku drużyny 12 „oczek”. Dla gospodarzy najlepiej punktował Luke Becker, zapisując na swoim koncie 11 punktów.

Punktacja zawodników obu drużyn

W ekipie Cellfast Wilki Krosno, obok Beckera, ważne punkty zdobywali Jason Doyle (9 pkt) oraz Matej Zagar (8 pkt). Dorobek zespołu uzupełnili Radosław Kowalski z 7 punktami, Tobiasz Musielak z 5 oraz Oskar Kręglicki z 2 punktami. Taki wynik nie pozwolił jednak na odniesienie zwycięstwa na własnym obiekcie.

Drużyna Innpro ROW Rybnik mogła liczyć również na wsparcie Nicolaia Klindta (9 pkt) i Jakuba Jamroga (6 pkt). Swoje zrobili także Jakub Żurek z 5 punktami oraz Jesper Knudsen i Kacper Tkocz, którzy zdobyli po jednym punkcie. Kompletna jazda całej drużyny pozwoliła na końcowy triumf.