Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej dla Włoszek. Kto zajął trzecie miejsce na podium?

Włoszki wygrywają turniej w Koszalinie

W czwartek zakończył się towarzyski turniej w Koszalinie. Włoszki gładko pokonały Polki w stosunku 3:0. Dzięki temu zwycięstwu zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego triumfowały w całych zawodach, gromadząc na swoim koncie dziewięć punktów. Gospodynie zakończyły zmagania na drugiej pozycji z dorobkiem sześciu oczek.

W meczu decydującym o trzecim miejscu zmierzyły się Francuzki i Ukrainki. Po dwuipółgodzinnym zaciętym spotkaniu reprezentacja Francji wygrała 3:2. Poszczególne sety zakończyły się wynikami 25:20, 17:25, 19:25, 25:19 oraz 15:10 w decydującym tie-breaku. Ukraina z jednym punktem zajęła ostatecznie czwarte miejsce w klasyfikacji.

Kiedy rozpoczną się mistrzostwa Europy siatkarek?

Zawody upamiętniły wybitną polską siatkarkę. Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej jest poświęcony zmarłej w 2008 roku dwukrotnej mistrzyni Europy. Pierwsza edycja tego turnieju odbyła się w 2009 roku, jednak w kolejnych latach zmagania nie były organizowane w sposób regularny. Tegoroczna edycja przyciągnęła do Koszalina czołowe europejskie zespoły.

Dla wszystkich drużyn był to ostatni sprawdzian formy. Mistrzostwa Europy rozpoczną się 21 sierpnia i potrwają do 6 września. Organizatorami czempionatu są cztery państwa: Turcja, Czechy, Szwecja oraz Azerbejdżan. Reprezentacja Polski siatkarek będzie rozgrywać swoje spotkania turniejowe na parkietach w Turcji.