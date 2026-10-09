Turniej WTA w Pekinie. Iga Świątek może zagrać z Qinwen Zheng w półfinale

Mecz z Belgijką o półfinał

Iga Świątek zagra o awans do półfinału z Belgijką Elise Mertens. Spotkanie w ramach turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie rozpocznie się w piątek o godzinie 13:00 czasu polskiego. Dotychczasowy bilans ich starć jest korzystny dla reprezentantki Polski, która wygrała oba rozegrane mecze.

W przypadku wygranej nad Mertens, kolejną przeciwniczką Świątek będzie Qinwen Zheng. Reprezentantka gospodarzy awansowała do półfinału po zwycięstwie nad Ukrainką Eliną Switoliną, z którą wygrała w dwóch setach: 6:3, 7:6 (8-6).

Jakie są szanse Polki?

Historia spotkań pomiędzy Igą Świątek a Qinwen Zheng wskazuje na przewagę Polki. Tenisistki mierzyły się do tej pory dziewięciokrotnie, a z siedmiu tych pojedynków zwycięsko wychodziła zawodniczka z Raszyna. Ostatnie spotkanie miało jednak inny przebieg.

Podczas wrześniowego turnieju US Open, w meczu 1/8 finału, to Chinka okazała się lepsza i pokonała Polkę. Warto dodać, że w pierwszym secie tamtego spotkania Świątek prowadziła już 5:0. W drugim półfinale turnieju w Pekinie, wyłonionym w czwartek, zmierzą się Rosjanka Mirra Andriejewa i Czeszka Nikola Bartunkova.