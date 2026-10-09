Turniej WTA w Pekinie. Iga Świątek może zagrać z Qinwen Zheng w półfinale

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-10-09 11:15

Iga Świątek zmierzy się w piątek z Belgijką Elise Mertens w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Pekinie. Jeśli polska tenisistka wygra, jej kolejną rywalką będzie Qinwen Zheng. Chinka pokonała już Ukrainkę Elinę Switolinę.

Iga Świątek podczas uderzenia piłki rakietą na korcie tenisowym. O turnieju WTA w Pekinie przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Tenisistka w białym stroju przygotowuje się do uderzenia rakietą żółtej piłki na korcie z publicznością w tle.

Mecz z Belgijką o półfinał

Iga Świątek zagra o awans do półfinału z Belgijką Elise Mertens. Spotkanie w ramach turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie rozpocznie się w piątek o godzinie 13:00 czasu polskiego. Dotychczasowy bilans ich starć jest korzystny dla reprezentantki Polski, która wygrała oba rozegrane mecze.

W przypadku wygranej nad Mertens, kolejną przeciwniczką Świątek będzie Qinwen Zheng. Reprezentantka gospodarzy awansowała do półfinału po zwycięstwie nad Ukrainką Eliną Switoliną, z którą wygrała w dwóch setach: 6:3, 7:6 (8-6).

Jakie są szanse Polki?

Historia spotkań pomiędzy Igą Świątek a Qinwen Zheng wskazuje na przewagę Polki. Tenisistki mierzyły się do tej pory dziewięciokrotnie, a z siedmiu tych pojedynków zwycięsko wychodziła zawodniczka z Raszyna. Ostatnie spotkanie miało jednak inny przebieg.

Podczas wrześniowego turnieju US Open, w meczu 1/8 finału, to Chinka okazała się lepsza i pokonała Polkę. Warto dodać, że w pierwszym secie tamtego spotkania Świątek prowadziła już 5:0. W drugim półfinale turnieju w Pekinie, wyłonionym w czwartek, zmierzą się Rosjanka Mirra Andriejewa i Czeszka Nikola Bartunkova.

ROLKI