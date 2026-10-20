Kultowe perfumy teraz kupisz aż o 170 zł taniej! Rossmann przecenił idealny zapach na jesień, który pokochały miliony kobiet

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-20 9:37

Miłośnicy pięknych zapachów mają powód do radości. Rossmann przygotował promocję na kultowe perfumy Yves Saint Laurent Black Opium, które teraz można kupić znacznie taniej. To propozycja dla osób ceniących wyraziste, zmysłowe kompozycje i luksusowe dodatki.

  • Rossmann oferuje promocję na kultowe perfumy Yves Saint Laurent Black Opium.
  • Zapach Black Opium obecnie kupimy o 170 zł taniej niż w cenie regularnej.
  • Promocja obowiązuje do 21 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Rossmann od lat cieszy się dużą popularnością wśród Polaków. Trudno się temu dziwić - na sklepowych półkach czekają kosmetyki do pielęgnacji, produkty do makijażu, artykuły gospodarstwa domowego, a także sezonowe nowości, które potrafią skutecznie przyciągnąć uwagę. Do tego dochodzą regularne promocje, dzięki którym można upolować ulubione produkty w korzystniejszych cenach. Tym razem warto zwrócić uwagę na perfumy Yves Saint Laurent Black Opium. To zapach, który od premiery w 2014 roku zdobył uznanie miłośniczek charakterystycznych, słodko-kawowych kompozycji.

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Black Opium - czym wyróżnia się ten zapach?

Black Opium nie bez powodu uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych zapachów marki Yves Saint Laurent. Łączy słodycz z intensywnymi, nieco tajemniczymi akordami. Efekt? Kompozycja, która przyciąga uwagę i świetnie sprawdza się podczas wieczornych wyjść, randek, wyjątkowych okazji czy po prostu w jesienne dni. Charakterystyczna butelka ozdobiona brokatem również robi wrażenie. Na początku wyczuwalne są gruszka, różowy pieprz i kwiat pomarańczy. Później wyraźniejsze stają się nuty serca, czyli kawa, jaśmin, gorzki migdał oraz lukrecja. Całość dopełnia baza z wanilii, paczuli, drzewa kaszmirowego i cedru. Słodkie, ciepłe akordy przeplatają się tu z bardziej wytrawnymi nutami, tworząc zapach o wyrazistym charakterze, który pokochały miliony kobiet na całym świecie.

Luksusowe perfumy kupisz o 170 zł taniej. Do kiedy trwa promocja Rossmann?

Dobra wiadomość dla osób, które od dawna mają Black Opium na swojej liście zakupów: w Rossmannie woda perfumowana o pojemności 90 ml kosztuje obecnie 429,99 zł zamiast 599,99 zł. To aż 170 zł taniej niż wynosi regularna cena! Zgodnie z informacją na stronie drogerii promocja obowiązuje od 8 do 21 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy zakupów online (strona www oraz aplikacja), a produkt jest oznaczony jako dostępny wyłącznie przez internet. Zatem jeśli lubisz perfumy, w których kawa spotyka się z wanilią, a słodycz przełamują korzenne i drzewne akcenty, Black Opium może okazać się strzałem w dziesiątkę. Obniżka o 170 zł to również dobry argument dla osób planujących zakup eleganckiego prezentu. To już ostatnie dni promocji, dlatego decyzji nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

Kultowe perfumy teraz kupisz aż o 170 zł taniej! Rossmann przecenił idealny zapach na jesień, który pokochały miliony kobiet
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