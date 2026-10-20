Kultowe perfumy teraz kupisz aż o 170 zł taniej! Rossmann przecenił idealny zapach na jesień, który pokochały miliony kobiet

Rossmann oferuje promocję na kultowe perfumy Yves Saint Laurent Black Opium.

Zapach Black Opium obecnie kupimy o 170 zł taniej niż w cenie regularnej.

Promocja obowiązuje do 21 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Rossmann od lat cieszy się dużą popularnością wśród Polaków. Trudno się temu dziwić - na sklepowych półkach czekają kosmetyki do pielęgnacji, produkty do makijażu, artykuły gospodarstwa domowego, a także sezonowe nowości, które potrafią skutecznie przyciągnąć uwagę. Do tego dochodzą regularne promocje, dzięki którym można upolować ulubione produkty w korzystniejszych cenach. Tym razem warto zwrócić uwagę na perfumy Yves Saint Laurent Black Opium. To zapach, który od premiery w 2014 roku zdobył uznanie miłośniczek charakterystycznych, słodko-kawowych kompozycji.

Królowa zapachów na jesień - wanilia

Black Opium - czym wyróżnia się ten zapach?

Black Opium nie bez powodu uchodzi za jeden z najbardziej rozpoznawalnych zapachów marki Yves Saint Laurent. Łączy słodycz z intensywnymi, nieco tajemniczymi akordami. Efekt? Kompozycja, która przyciąga uwagę i świetnie sprawdza się podczas wieczornych wyjść, randek, wyjątkowych okazji czy po prostu w jesienne dni. Charakterystyczna butelka ozdobiona brokatem również robi wrażenie. Na początku wyczuwalne są gruszka, różowy pieprz i kwiat pomarańczy. Później wyraźniejsze stają się nuty serca, czyli kawa, jaśmin, gorzki migdał oraz lukrecja. Całość dopełnia baza z wanilii, paczuli, drzewa kaszmirowego i cedru. Słodkie, ciepłe akordy przeplatają się tu z bardziej wytrawnymi nutami, tworząc zapach o wyrazistym charakterze, który pokochały miliony kobiet na całym świecie.

Luksusowe perfumy kupisz o 170 zł taniej. Do kiedy trwa promocja Rossmann?

Dobra wiadomość dla osób, które od dawna mają Black Opium na swojej liście zakupów: w Rossmannie woda perfumowana o pojemności 90 ml kosztuje obecnie 429,99 zł zamiast 599,99 zł. To aż 170 zł taniej niż wynosi regularna cena! Zgodnie z informacją na stronie drogerii promocja obowiązuje od 8 do 21 października 2026 roku lub do wyczerpania zapasów. Oferta dotyczy zakupów online (strona www oraz aplikacja), a produkt jest oznaczony jako dostępny wyłącznie przez internet. Zatem jeśli lubisz perfumy, w których kawa spotyka się z wanilią, a słodycz przełamują korzenne i drzewne akcenty, Black Opium może okazać się strzałem w dziesiątkę. Obniżka o 170 zł to również dobry argument dla osób planujących zakup eleganckiego prezentu. To już ostatnie dni promocji, dlatego decyzji nie warto odkładać na ostatnią chwilę.

5