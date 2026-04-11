Turniej WTA w Linzu, finał Andriejewa – Potapova. Czy faworytka utrzyma dominację?

Andriejewa pewnie zmierza po kolejny tytuł

Mirra Andriejewa, najwyżej rozstawiona zawodniczka w turnieju, plasuje się obecnie na 10. miejscu w światowym rankingu WTA. W półfinale turnieju w Linzu pokonała Rumunkę Elenę Gabrielę Ruse wynikiem 6:4, 6:1. Niespełna 19-letnia Rosjanka tym samym awansowała do swojego drugiego finału w tym roku, a także szóstego w całej karierze. Jej konsekwentna gra i zwycięstwo nad Ruse potwierdzają aspiracje do najwyższych miejsc.

W bieżącym sezonie Andriejewa triumfowała już w turnieju w Adelajdzie, co świadczy o jej doskonałej formie i przygotowaniu. Dodatkowo, w poprzednim roku zdobyła tytuły w Indian Wells oraz Dubaju, a także w Iasi w 2024 roku. Te liczne sukcesy sprawiają, że młoda Rosjanka jest jedną z najbardziej obiecujących tenisistek w kobiecym tourze.

Czy Anastasia Potapova powtórzy sukces z Linzu?

Sześć lat starsza Anastasia Potapova, choć pochodzi z Rosji, od 2025 roku reprezentuje Austrię, co dodaje dodatkowego smaczku jej występowi w tym turnieju. W półfinale skutecznie wyeliminowała Chorwatkę Donnę Vekić, zwyciężając 6:4, 6:2. Potapova, zajmująca 97. miejsce w światowym rankingu, zagra w swoim pierwszym finale w tym roku, co jest dla niej znaczącym osiągnięciem.

Na koncie ma już trzy trofea, w tym jedno wyjątkowe z Linzu, zdobyte w 2023 roku, co może być dla niej dodatkową motywacją w nadchodzącym meczu. Niestety, w swojej karierze Potapova przegrała także trzy decydujące pojedynki, co pokazuje, że presja finału bywa dla niej wyzwaniem. Bezpośrednia rywalizacja z Andriejewą dotychczas układała się lepiej dla młodszej zawodniczki, która prowadzi 2-1 w stosunku meczów.

W kontekście turnieju, warto zaznaczyć, że w grze pojedynczej w Austrii nie startowały żadne Polki. Natomiast w deblu polska tenisistka Katarzyna Piter wraz z chińską partnerką Qianhui Tang odpadły w pierwszej rundzie rozgrywek, kończąc swój udział w zawodach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.