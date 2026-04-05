Turniej WTA w Charleston. Jessica Pegula obroniła tytuł, ale jak to wpłynie na jej pozycję w światowym rankingu?

Jessica Pegula triumfuje w Charleston

W finale turnieju WTA na ziemnych kortach w Charleston najwyżej rozstawiona Amerykanka Jessica Pegula zmierzyła się z ukraińską tenisistką Julią Starodubcewą. Pegula pewnie zwyciężyła, oddając rywalce po dwa gemy w każdym secie, zamykając mecz wynikiem 6:2, 6:2. To dominujące zwycięstwo zajęło jej 83 minuty, potwierdzając jej świetną formę. Ten triumf oznacza, że Pegula po raz drugi z rzędu zwyciężyła w tej prestiżowej imprezie.

Dla 32-letniej Amerykanki to 11. tytuł w karierze zawodowej. Co więcej, jest to jej drugi triumf w tym roku, po wcześniejszym zwycięstwie w Dubaju. Jessica Pegula wykazuje się niezwykłą regularnością na kortach w Charleston, gdzie w każdej z czterech ostatnich edycji zawodów docierała co najmniej do półfinału, demonstrując swoje umiejętności na tej nawierzchni. Jej doświadczenie i konsekwencja są kluczowe dla takich osiągnięć.

Jak triumf Peguli wpłynie na ranking WTA?

Dzięki zwycięstwu w Charleston, Jessica Pegula umocniła swoją pozycję w światowym rankingu WTA, zajmując obecnie piąte miejsce. Jej przewaga nad kolejnymi zawodniczkami wzrosła, co stabilizuje jej status w czołówce. Od czwartej w rankingu Igi Świątek dzieli ją dokładnie 1020 punktów, co sugeruje, że Amerykanka ma jeszcze sporo do nadrobienia, by zbliżyć się do podium. Każdy kolejny turniej będzie miał znaczenie dla jej pozycji.

Julia Starodubcewa, sześć lat młodsza od Peguli, pomimo porażki w finale, zanotowała największy sukces w swojej karierze. Ukrainka po raz pierwszy dotarła do finału imprezy rangi WTA, co jest znaczącym osiągnięciem. W poniedziałek awansuje o 36 lokat, zajmując najwyższą w karierze 53. pozycję w światowym rankingu. Cała pula nagród turnieju w Charleston wynosiła 2,3 miliona dolarów, z czego zwyciężczyni otrzymała 354 tysiące dolarów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.