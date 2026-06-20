Paweł Zatorski zostaje w Asseco Resovii. Zaskakujące decyzje kadrowe klubu

Sukcesy libero Asseco Resovii Rzeszów

Paweł Zatorski występuje w zespole ze stolicy Podkarpacia nieprzerwanie od sezonu 2021/22. Wcześniej utytułowany zawodnik reprezentował barwy Zaksy Kędzierzyn-Koźle, PGE Skry Bełchatów oraz AZS Częstochowa. W koszulce rzeszowskiego klubu trzydziestopięciolatek zdołał wywalczyć brązowy medal rozgrywek krajowych w 2023 roku, a także triumfować w prestiżowym Pucharze CEV dwanaście miesięcy później. Imponujące portfolio gracza obejmuje również pięć tytułów mistrza Polski, pięć Pucharów Polski, trzy Superpuchary kraju oraz triumf w Lidze Mistrzów w 2021 roku.

Reprezentacyjna kariera tego siatkarza obfituje w równie spektakularne osiągnięcia na arenie międzynarodowej. W biało-czerwonych barwach zawodnik występuje nieprzerwanie od 2009 roku, stając się jednym z filarów polskiej kadry narodowej. Podczas wieloletniej gry z orzełkiem na piersi dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium mistrzostw świata w latach 2014 i 2018. W 2023 roku dołożył do tej kolekcji mistrzostwo Europy oraz triumf w Lidze Narodów, natomiast z igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku przywiózł cenny srebrny medal.

"W naszej drużynie na nadchodzący sezon nie przewidujemy wielu zmian. Filarem, na którym chcemy opierać budowę zespołu w kolejnych latach, jest Marcin Janusz, który przedłużył umowę na trzy kolejne sezony. Myślimy o naszym projekcie długofalowo i wierzę, że w nadchodzącym sezonie będziemy walczyć o medale. Liczę, że zawodnicy, którzy do nas dołączą, wniosą do drużyny nie tylko umiejętności sportowe, ale także cechy liderów i będą ważnym wsparciem dla całego zespołu – powiedział prezes Asseco Resovii Piotr Maciąg."

Jakie będą zmiany kadrowe w zespole?

Trzydziestopięcioletni siatkarz jest dziewiątym graczem, który zdecydował się na kontynuowanie kariery w Rzeszowie na kolejny rok. Oprócz niego w zespole zostają między innymi Artur Szalpuk, Danny Demyanenko, Mateusz Poręba, Klemen Cebulj, Marcin Janusz, Michał Potera, Wiktor Nowak, Dawid Woch oraz atakujący Karol Butryn. Z klubem pożegnali się natomiast Erik Shoji, Cezary Sapiński, Yacine Louati, Lukas Vasina, Beau Graham oraz Jakub Bucki. Nieoficjalnie do drużyny mają dołączyć nowi gracze, w tym atakujący Łukasz Kaczmarek i przyjmujący Kamil Kwasowski. Zmiana dotknie również ławki trenerskiej, gdzie włoskiego szkoleniowca Massimo Bottiego zastąpi Gheorghe Cretu z Rumunii.

Ligowe zmagania drużyny rozpoczną się już w drugiej połowie października bieżącego roku. Siatkarze PlusLigi zainaugurują rozgrywki sezonu 2026/27 dokładnie siedemnastego października wyjazdowym spotkaniem w Częstochowie. Pierwszym rywalem rzeszowskiej ekipy będzie tamtejszy Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. W drugiej kolejce rzeszowianie udadzą się w podróż na mecz do Chełma, by w końcu zaprezentować się przed własną publicznością trzydziestego pierwszego października podczas starcia z Energą Trefl Gdańsk.